Królewska twierdza w Podlaskiem. Co kryje zamek w Tykocinie?

Zamek w Tykocinie w woj. podlaskim przez stulecia był jednym z ważniejszych punktów obronnych na wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Dziś oglądamy jego zrekonstruowaną formę, jednak historia tego miejsca sięga XVI wieku i wiąże się bezpośrednio z panowaniem Zygmunta II Augusta.

Twierdza o znaczeniu strategicznym

W połowie XVI wieku Zygmunt II August rozbudował istniejące umocnienia w murowaną warownię. Zamek kontrolował przeprawy przez Narew oraz szlaki prowadzące w kierunku Litwy, co nadawało mu istotne znaczenie militarne i administracyjne. W Tykocinie przechowywano część królewskiego skarbca i arsenału. Obiekt pełnił więc nie tylko funkcję obronną, ale również magazynową i reprezentacyjną.

W XVII wieku warownia została poważnie zniszczona podczas działań wojennych. Z biegiem lat traciła znaczenie, a w XVIII wieku rozpoczęła się jej rozbiórka. Przez długi czas po zamku pozostały jedynie fragmenty murów i fundamenty.

Rekonstrukcja w XXI wieku

Obecny wygląd obiektu to efekt odbudowy przeprowadzonej na początku XXI wieku. Prace oparto na wynikach badań archeologicznych oraz dostępnych źródłach historycznych. Dziś zamek pełni funkcję turystyczną i muzealną. Jest jednym z najważniejszych zabytków Tykocina i rozpoznawalnym symbolem historycznego dziedzictwa regionu.

