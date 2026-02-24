Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje. Tragiczny wypadek pod Łomżą

Do wypadku doszło na odcinku Łomża – Nowogród, w rejonie skrętu na Grzymały. Zderzyły się tam samochód ciężarowy oraz pojazd osobowy. Siła uderzenia była na tyle duża, że kierowca auta osobowego poniósł śmierć na miejscu. Pasażerka podróżująca osobówką została ranna i trafiła pod opiekę medyków. Łącznie w zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby.

Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży informują, że w wypadku zginęła jedna osoba i dwie zostały ranne. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Droga wojewódzka nr 645 w kierunku Mątwicy pozostaje zablokowana. Kierowcy powinni omijać ten odcinek i korzystać z objazdów. Policja będzie wyjaśniać szczegółowe okoliczności tragedii.

