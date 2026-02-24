Alert IMGW dla Podlasia. Wieczorem na drogach zrobi się groźnie

Trudne godziny dla kierowców

Kierowcy i piesi w północno-wschodniej Polsce stają przed poważnym wyzwaniem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał oficjalne ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla województwa podlaskiego. Spokojne popołudnie szybko zamieni się w walkę z żywiołem, gdy po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem temperatura zacznie gwałtownie spadać. Mokra nawierzchnia dróg i chodników błyskawicznie zamarznie, tworząc śmiertelnie niebezpieczną ślizgawkę.

Zdradliwa temperatura i ukryte zagrożenie

Wskazania termometrów mogą być mylące, ale sytuacja przy asfalcie będzie znacznie poważniejsza. Synoptycy prognozują, że w nocy temperatura przy gruncie spadnie do około minus 3 stopni Celsjusza. W takich warunkach tworzą się lokalne oblodzenia, które często są zupełnie niewidoczne dla uczestników ruchu. To klasyczna pułapka, w którą łatwo wpaść, jadąc z pozoru czarną drogą.

IMGW precyzyjnie określiło ramy czasowe, w których należy zachować szczególną czujność:

od 24 lutego 2026 r., godz. 18:00

do 25 lutego 2026 r., godz. 9:00

Alert, którego nie wolno lekceważyć

Choć jest to najniższy stopień ostrzeżenia, jego skutki mogą być opłakane. Eksperci przypominają, że żółty alert oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które realnie zagrażają zdrowiu, życiu oraz mogą powodować straty materialne. Czy mieszkańcy regionu zdążą przygotować się na te utrudnienia?

Co ciekawe, pogoda w regionie jest niezwykle dynamiczna. Równolegle w części województwa wciąż obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed roztopami, które ma wygasnąć we wtorkowy wieczór. Scenariusz jest więc jasny: to, co stopniało w ciągu dnia, w nocy zamieni się w lód.

