Augustów, nazywany "królewskim uzdrowiskiem" i "Zielonymi Płucami Polski", przyciąga kuracjuszy.

Miasto otoczone jeziorami i Puszczą Augustowską, oferuje unikalny mikroklimat i naturalną wodę mineralną "Augustowianka".

Odkryj, dlaczego to uzdrowisko jest idealne dla osób z problemami oddechowymi i reumatycznymi, oraz kto założył to niezwykłe miejsce.

Uzdrowisko w sercu puszczy. Tu znajdują się "Zielone Płuca Polski"

Augustów, bowiem to o nim dziś będzie mowa, położony jest w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim i należy do regionu Zielone Płuca Polski – obszaru wyróżniającego się dbałością o środowisko i ideę zrównoważonego rozwoju. Nic więc dziwnego, że miasto uzyskało także status uzdrowiska i wśród kuracjuszy uchodzi za prawdziwą perełkę.

Miasto okalają jeziora, rzeki oraz oczywiście słynna Puszcza Augustowska, czyli duży kompleks leśny, na którego terenie znajduje się Wigierski Park Narodowy. W puszczy można natknąć się na wiele drzew, które osiągnęły już wiek 120, a rzadziej nawet 200 lat.

Królewskie uzdrowisko Augustów. Kuracjusze marzą o turnusie w tym miejscu

Augustów status uzdrowiska uzyskał w 1993 roku i od tamtej pory stale przyciąga kuracjuszy oraz turystów, którzy pragną oddychać pełną piersią wśród pięknych krajobrazów. Szczególnie dobrze czują się tu osoby z problemami dróg oddechowych, układu krążenia czy chorobami reumatycznymi. Unikalny mikroklimat, nasycony olejkami eterycznymi i fitocydami, w połączeniu z wysokiej jakości złożami borowiny, tworzy doskonałe warunki do terapii wielu schorzeń, w tym chorób narządów ruchu.

Miasto słynie także z naturalnej wody mineralnej "Augustowianki". Jej pierwsza butelka opuściła linię produkcyjną 22 lipca 1972 roku. Woda wydobywana jest z jednego z najgłębszych ujęć w Polsce - aż z 482 metrów pod powierzchnią ziemi, w samym sercu Puszczy Augustowskiej. Charakteryzuje się stałym, bogatym składem chemicznym, zawiera siedem składników o właściwościach leczniczych i wyróżnia się wyjątkowym smakiem.

Kto założył miasto Augustów?

Miasto Augustów zostało założone przez króla Zygmunta II Augusta. Król bywał na tych terenach w XVI wieku i doceniał walory przyrodnicze okolicy. Co ciekawe, ważną postacią, która również odwiedziła ten region Polski był Napoleon Bonaparte, który przebywał w okolicach Augustowa w 1812 roku, w czasie wyprawy na Moskwę. Mąż stanu i były Cesarz Francuzów zatrzymał się dokładnie w kamienicy pod numerem 28 na Rynku, która dziś nazywana jest "Domem Napoleona".

Ile sanatorium jest w Augustowie?

