Krótkie, międzynarodowe i modne. W Polsce nosi to imię ponad 7 tysięcy kobiet

Z oficjalnego wykazu imion żeńskich w rejestrze PESEL wynika, że w Polsce 7107 kobiet ma na pierwsze imię Emma. To potwierdza, że nazwa ta na stałe wpisała się w trendy nadawania imion w ostatnich latach. Jeszcze kilkanaście lat temu należała do rzadkości. Dziś coraz częściej pojawia się w statystykach i przestaje być kojarzona wyłącznie z zagranicą.

Skąd pochodzi imię Emma?

Emma wywodzi się z języków germańskich. Pochodzi od słowa „ermen” lub „irmin”, oznaczającego „wielki” albo „potężny”. Imię to funkcjonuje w wielu krajach Europy od stuleci, jednak w Polsce jego popularność wyraźnie wzrosła w XXI wieku. Jego atutem jest prostota, międzynarodowy charakter oraz łatwa wymowa w różnych językach.

Na popularność imienia wpływ mają także osoby publiczne. Do najbardziej rozpoznawalnych należy brytyjska aktorka Emma Watson, znana z serii filmów o Harrym Potterze. Światową sławę zdobyła również Emma Stone – amerykańska aktorka nagrodzona Oscarem. W świecie mody rozpoznawalna jest modelka Emma Heming Willis, a w sporcie – brytyjska tenisistka Emma Raducanu, triumfatorka US Open.

Obecność tego imienia w kulturze popularnej sprawia, że jest ono kojarzone z nowoczesnością i międzynarodowym charakterem. Dane pokazują, że Emma przestała być niszowym wyborem i należy dziś do grona imion, które systematycznie zyskują popularność.

