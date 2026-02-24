61-latek zatrzymany przez policję. Miał skrzywdzić dwie dziewczynki

Wstrząsające wyznanie w szkole

Wszystko zaczęło się od wizyty funkcjonariuszy w jednej z placówek edukacyjnych. Rutynowe zajęcia profilaktyczne stały się punktem zwrotnym w dramacie dzieci. To właśnie wtedy jedna z ofiar postanowiła przerwać milczenie. Dziecko opowiedziało o swoim koszmarze policjantce tuż po zakończonej lekcji.

„Informację o niepokojących zdarzeniach jedna z pokrzywdzonych dziewczynek przekazała policjantce po zakończonych w jej szkole zajęciach profilaktycznych” - informuje oficer prasowy KPP w Hajnówce.

Ustalenia śledczych oraz Prokuratury Rejonowej w Hajnówce mrożą krew w żyłach. Okazuje się, że zatrzymany 61-latek nie był dla ofiar obcą osobą. To znajomy rodziny, którego dziewczynki znały od najmłodszych lat. Mężczyzna miał wykorzystywać to zaufanie w najgorszy możliwy sposób. Do krzywdzenia dzieci miało dochodzić w różnych lokalizacjach – zarówno w domach, jak i w samochodzie podejrzanego, gdy zostawał z nimi sam na sam.

Czytaj też: Śmierć 27-letniej Karoliny wstrząsnęła Augustowem. Byłe partnerki Michała Ż. zgłaszają się na policję

Mroczna przeszłość powraca

Zgromadzony materiał dowodowy nie pozostawił wątpliwości. Mężczyzna usłyszał łącznie cztery zarzuty, w tym dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15. roku życia. Co więcej, sprawca nie tylko krzywdził, ale też zastraszał swoje ofiary, kierując w ich stronę groźby bezprawne, aby milczały. Sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie, a mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Okazuje się, że 61-latek był już wcześniej karany za podobne czyny.

Białystok. Zboczeniec w galerii handlowej. Nagrywał kobiety w przymierzalni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.