61-latek zatrzymany przez policję. Miał skrzywdzić dwie dziewczynki

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-02-24 8:31

Policjanci z Hajnówki zatrzymali 61-letniego mieszkańca powiatu hajnowskiego, który jest podejrzany o przestępstwa o charakterze pedofilskim. Z ustaleń śledczych wynika, że w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy miał on kilkukrotnie dopuścić się czynów wobec dwóch znanych mu dziewczynek.

61-latek zatrzymany. Był już karany za czyny pedofilskie

Autor: KPP Hajnówka/ Materiały prasowe

Wstrząsające wyznanie w szkole

Wszystko zaczęło się od wizyty funkcjonariuszy w jednej z placówek edukacyjnych. Rutynowe zajęcia profilaktyczne stały się punktem zwrotnym w dramacie dzieci. To właśnie wtedy jedna z ofiar postanowiła przerwać milczenie. Dziecko opowiedziało o swoim koszmarze policjantce tuż po zakończonej lekcji.

„Informację o niepokojących zdarzeniach jedna z pokrzywdzonych dziewczynek przekazała policjantce po zakończonych w jej szkole zajęciach profilaktycznych” - informuje oficer prasowy KPP w Hajnówce.

Ustalenia śledczych oraz Prokuratury Rejonowej w Hajnówce mrożą krew w żyłach. Okazuje się, że zatrzymany 61-latek nie był dla ofiar obcą osobą. To znajomy rodziny, którego dziewczynki znały od najmłodszych lat. Mężczyzna miał wykorzystywać to zaufanie w najgorszy możliwy sposób. Do krzywdzenia dzieci miało dochodzić w różnych lokalizacjach – zarówno w domach, jak i w samochodzie podejrzanego, gdy zostawał z nimi sam na sam.

Mroczna przeszłość powraca

Zgromadzony materiał dowodowy nie pozostawił wątpliwości. Mężczyzna usłyszał łącznie cztery zarzuty, w tym dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15. roku życia. Co więcej, sprawca nie tylko krzywdził, ale też zastraszał swoje ofiary, kierując w ich stronę groźby bezprawne, aby milczały. Sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie, a mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Okazuje się, że 61-latek był już wcześniej karany za podobne czyny.

HAJNÓWKA