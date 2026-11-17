Awans ks. Janusza na proboszcza w Zwierzyńcu Wielkim wzbudził wątpliwości w środowisku kościelnym. Duchowny kierował już bowiem parafią w Grabówce przez nieco ponad dwa i pół roku. Białostocka „Gazeta Wyborcza” dowiedziała się, że w 2020 roku przełożeni przerwali tam jego posługę i wysłali go na urlop.

Wydane w czerwcu 2020 roku oficjalne oświadczenie kurii przemilczało przyczyny takiego kroku. Rozmówca „Gazety Wyborczej” z grona księży archidiecezji wskazuje jednak, że odwołanie kapłana było efektem doniesień o jego bliskiej, intymnej więzi z gosposią. Z kolei mieszkaniec parafii, który dla zweryfikowania własnych domysłów zatrudnił detektywa, przyznał dziennikarzom, że faktycznie miały miejsce tego typu spotkania. Zaznaczył przy tym, iż wyjazd duchownego definitywnie zamknął dla niego ten temat.

Redakcja „Gazety Wyborczej” poprosiła białostocką kurię o komentarz w sprawie dawnych ustaleń oraz nowego stanowiska kapłana. Przed opublikowaniem materiału dziennikarze nie doczekali się jednak żadnego stanowiska władz kościelnych. Próby nawiązania kontaktu z samym ks. Januszem również zakończyły się niepowodzeniem.