Niezwykłe rondo w Podlaskiem. W jednym miejscu zbiega się aż 12 ulic

Położone blisko białoruskiej granicy Krynki to małe miasteczko w powiecie sokólskim. Największą atrakcją urbanistyczną tej miejscowości jest wyjątkowe rondo, od którego promieniście odchodzi aż 12 ulic. Obserwowany z góry układ drogowy wygląda niczym gwiazda, a jego centralną część stanowi plac Jagielloński, pełniący dziś rolę zielonego parku.

To unikalne skrzyżowanie wcale nie jest dziełem współczesnych drogowców, ponieważ jego początki datuje się na drugą połowę XVIII stulecia. Kiedy w 1775 roku miasto strawił pożar, z inicjatywy Antoniego Tyzenhauza rozpoczęto gruntowną przebudowę Krynek. Autorem nowej koncepcji był prawdopodobnie włoski architekt Giuseppe de Sacco, który zaplanował sześcioboczny rynek z dwunastoma wybiegającymi z niego ulicami.

W centralnym punkcie miejscowości przez długi czas funkcjonowało targowisko. Zmiana nastąpiła dopiero w latach 60. XX wieku, kiedy to główny plac zmieniono w park, jednak sam oryginalny układ komunikacyjny przetrwał w nienaruszonym stanie do dziś.

Krynki w województwie podlaskim. Jakie zabytki warto tam zobaczyć?

Miasteczko Krynki może pochwalić się niezwykle interesującą i wielokulturową przeszłością. Odwiedzający tę miejscowość turyści mogą podziwiać neogotycki kościół św. Anny, prawosławną cerkiew oraz zabytkowy cmentarz żydowski. Mimo wielu cennych obiektów, główną atrakcją niezmiennie pozostaje nietypowe rondo, będące sercem tego miasta od przeszło dwóch stuleci.

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