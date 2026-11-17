Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w lipcu 2026 roku. Pani Joanna była w drugim miesiącu ciąży, gdy trafiła do szpitala z powodu komplikacji. Niestety, doszło do poronienia. Kobieta zdecydowała się wrócić do domu, gdzie czekały na nią dzieci.

Przed wyjściem położna przekazała jej przezroczysty pojemnik ze szczątkami dziecka. Jak relacjonuje kobieta, nie poinformowano jej, że odbiorem może zająć się zakład pogrzebowy. Nie wiedząc, co zrobić, umieściła pojemnik w lodówce. Dopiero po dwóch dniach dowiedziała się o możliwości przekazania szczątków bezpośrednio firmie pogrzebowej.

- Przeszłam przez koszmar, którego żaden rodzic nie powinien doświadczyć. Po powikłaniach w ciąży straciłam dziecko. Zamiast opieki i empatii usłyszałam od personelu medycznego w szpitalu, że mam zabrać ciało dziecka do domu i trzymać je w domowej lodówce. Byłam w głębokim szoku, więc posłuchałam ich. Dopiero potem przy odbiorze dokumentów potrzebnych do zakładu pogrzebowego wyszło na jaw, że ciało mogło od razu trafić ze szpitala do zakładu pogrzebowego. Przez ich decyzje cały weekend mieliśmy ciało w lodówce! To, co przeszliśmy z bliskimi, to nieopisany ból i trauma - napisała w internecie pani Joanna.

Kobieta zgłosiła sprawę na policję, do prokuratury i do Rzecznika Praw Pacjenta.

Szpital przyznaje się do błędu. Sprawę bada prokuratura

Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził naruszenie praw pani Joanny. W rozmowie z Radiem Białystok potwierdził to również dyrektor suwalskiego szpitala. Placówka rozpoczęła procedurę rozwiązania umowy o pracę z położną, która nie zastosowała się do obowiązujących zasad.

Sprawę pod kątem znieważenia zwłok bada Prokuratura Rejonowa w Suwałkach. Zajmuje się nią także Rzecznik Praw Obywatelskich. Pani Joanna chce ustalenia odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Rozważa również dochodzenie zadośćuczynienia od szpitala.

W internecie trwa zbiórka pieniędzy na pomoc prawną dla pani Joanny: Musieliśmy trzymać ciało dziecka w lodówce! Walczę o godność i sprawiedliwość. Pomóżcie mi pokryć koszty prawne!