Atak na taksówkarza w Białymstoku. Agresywny pasażer użył gazu i zabrał pieniądze

Poszkodowany taksówkarz zgłosił się do stróżów prawa w późnych godzinach wieczornych. Kierowca przekazał mundurowym, że przewożony przez niego klient zachowywał się wulgarnie, a po dojechaniu pod wskazany adres rozpylił mu gaz prosto w oczy. Chwilę później napastnik sięgnął pomiędzy fotele, skąd zabrał zgromadzony przez cały tydzień utarg, i rzucił się do ucieczki.

Śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze wydziału kryminalnego z komendy w Białymstoku. Policjanci szybko wytypowali, że za atakiem stoi 27-letni białostoczanin. Do jego zatrzymania doszło dwa dni po napadzie na osiedlu Leśna Dolina. W trakcie przeszukania okazało się, że podejrzany posiadał przy sobie pałkę teleskopową oraz pojemnik z gazem pieprzowym.

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Zatrzymany 27-latek został umieszczony w policyjnym areszcie, gdzie oczekiwał na przedstawienie zarzutu dokonania rozboju. Zgodnie z przepisami za tego typu przestępstwo sąd może wymierzyć karę nawet do 15 lat więzienia.