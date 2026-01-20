Szybki quiz dla fanów Jamesa Bonda. Wiesz, kto zagrał 007 w tym filmie? 10/15 to już sukces Pytanie 1 z 15 Kto zagrał Jamesa Bonda w filmie "Opieracja Piorun"? Roger Moore Sean Connery Pierce Brosnan Następne pytanie

James Bond - powieści i filmy

Jamesa Bonda przedstawił światu Ian Flemming. To w jego powieściach głównym bohaterem był przystojny, sprytny, inteligentny i skuteczny żołnierz brytyjskiego wywiadu. W filmach o agencie 007 pojawiają się znakomici aktorzy i uznane, piękne aktorki, które partnerują Bondowi. Oficjalnie Jamesa Bonda zagrali:

Sean Connery

George Lazenby

Roger Moore

Timothy Dalton

Pierce Brosnan

Daniel Craig

W quizie, który przygotował dziennikarz "Super Expressu" pytamy o konkretne części, do których musicie przyporządkować konkretnego aktora. Zaznaczymy, że komplet punktów zarezerwowany jest tylko dla najprawdziwszych fanów agenta 007.

