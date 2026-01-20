Szybki quiz dla fanów Jamesa Bonda. Wiesz, kto zagrał 007 w tym filmie? 10/15 to już sukces

James Bond, słynny agent 007 to bohater co najmniej kilkunastu świetnych filmów. Kino z udziałem wysłannika Jej Królewskiej Mości pokochały miliony widzów. W naszym quizie z Jamesem Bondem w roli głównej pytamy o aktorów, którzy wcielali się w rolę zabójczo przystojnego i równie skutecznego agenta. Zapraszamy do zabawy!

Autor: Snap Spot/ Shutterstock
Szybki quiz dla fanów Jamesa Bonda. Wiesz, kto zagrał 007 w tym filmie? 10/15 to już sukces
Pytanie 1 z 15
Kto zagrał Jamesa Bonda w filmie "Opieracja Piorun"?

James Bond - powieści i filmy

Jamesa Bonda przedstawił światu Ian Flemming. To w jego powieściach głównym bohaterem był przystojny, sprytny, inteligentny i skuteczny żołnierz brytyjskiego wywiadu. W filmach o agencie 007 pojawiają się znakomici aktorzy i uznane, piękne aktorki, które partnerują Bondowi. Oficjalnie Jamesa Bonda zagrali:

  • Sean Connery
  • George Lazenby
  • Roger Moore
  • Timothy Dalton
  • Pierce Brosnan
  • Daniel Craig

W quizie, który przygotował dziennikarz "Super Expressu" pytamy o konkretne części, do których musicie przyporządkować konkretnego aktora. Zaznaczymy, że komplet punktów zarezerwowany jest tylko dla najprawdziwszych fanów agenta 007. 

Co to jest quiz? 

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Redakcja "Super Expressu" przygotowuje trzy stałe quizy - z geografii, ortografii, wiedzy ogólnej (czwartek, sobota, poniedziałek). Pozostałe dni to już efekt wyobraźni naszych redaktorów. Zapraszamy do zabawy i życzymy samych poprawnych odpowiedzi!

