Jak oszczędzać prąd?

Które urządzenia zużywają najwięcej prądu? Oto domowa czarna lista

Rachunki za energię elektryczną w Polsce od dłuższego czasu nie należą do najniższych. Obecnie stawki za 1 kWh wynoszą od 1,11 zł do 1,21 zł (wg. Rachuneo.pl), co w skali miesiąca lub roku potrafi przełożyć się na spore koszty – zwłaszcza w przypadku gospodarstw domowych, w których intensywnie korzysta się z prądu. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej energii i jak można ograniczyć ich wpływ na domowy budżet.