Kupili ruinę bez oglądania. Tak zmienia się 200-letni dom na Podlasiu

Nieruchomość leży w maleńkiej miejscowości na Podlasiu, w której znajduje się tylko kilka siedlisk, o czym informuje serwis Murator.pl. Z opowieści okolicznych mieszkańców wynika, że ten historyczny budynek liczy sobie około 200 lat. W przeszłości obiekt ten wyróżniał się rozmiarem i był najbardziej okazałym domem w całej okolicy.

Prace remontowe odsłoniły przed nowymi gospodarzami unikalne detale pierwotnej zabudowy. W obiekcie przetrwały masywne bale z drewna, mierzące aż 50 centymetrów szerokości deski, a także wiekowe stolarki okienne i fragmenty pieców pamiętających czasy przedwojenne. Pod warstwą podłogi Natalia regularnie natrafia też na niewielkie artefakty, które przeleżały tam całe dekady.

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Małżeństwo dąży do ocalenia maksymalnej liczby historycznych detali tej wyjątkowej budowli. Do tej pory zdołano już zastąpić fragmenty starej konstrukcji nowymi, a cały budynek przykryto nowym dachem podwyższonym o 55 centymetrów, co pozwoli zaadaptować poddasze na cele mieszkalne. Inwestorzy pragną stworzyć miejsce, w którym nowoczesny komfort harmonijnie współgra z dawnym duchem obiektu.

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