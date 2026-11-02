Niepokojące informacje o zagrożeniu na Podlasiu. Policja stawia na nogi dodatkowe siły

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-11-02 18:02

W województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim rozpoczęła się specjalna operacja policji, której celem jest zapobieganie potencjalnym aktom sabotażu i dywersji. Do regionów skierowano dodatkowych funkcjonariuszy z innych części Polski, w tym kontrterrorystów.

Niepokojące informacje o zagrożeniu na Podlasiu. Policja stawia na nogi dodatkowe siły
Autor: Policja Podlaska/ Materiały prasowe
  • Specjalna operacja policji na Podlasiu.
  • Służby ostrzegają przed możliwą dywersją.
  • Do regionu skierowano kontrterrorystów.
  • Policja apeluje do mieszkańców o czujność.
  • Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja.

Jak informuje Radio Białystok, powodem wzmożonych działań są informacje o możliwych aktach dywersji na terenie północno-wschodniej Polski. Funkcjonariusze koncentrują się przede wszystkim na obszarach przygranicznych oraz obiektach o znaczeniu strategicznym. – Prowadzone są działania jeżeli chodzi o kwestie sabotażu i ewentualnej dywersji, która miałaby wystąpić na terenie Polski – powiedział Radiu Białystok podinsp. Andrzej Fijołek, rzecznik Komendanta Głównego Policji.

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Służby apelują również do mieszkańców o czujność. Szczególną uwagę należy zwracać na osoby podejrzanie zachowujące się w pobliżu torów kolejowych, węzłów komunikacyjnych, wodociągów i innych ważnych obiektów. Jak podaje Radio Białystok, Komenda Główna Policji nie ujawnia liczby dodatkowych funkcjonariuszy skierowanych do obu województw.

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