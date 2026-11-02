"Teraz to się już naprawdę boję". Wilki zaatakowały zaledwie 50 metrów od domu

To zdarzenie wywołało strach wśród lokalnej społeczności, a Urząd Miejski w Jedwabnem natychmiast wystosował oficjalne ostrzeżenie do mieszkańców, apelując o zachowanie szczególnych środków ostrożności, nadzwyczajną czujność podczas spacerów do lasu oraz wdrożenie specjalnych środków bezpieczeństwa w opiece i doglądaniu zwierząt gospodarskich. - Do ataku doszło na pastwisku, zaledwie 50 metrów od mojego domu. I to przed godziną 16:00! - opowiada z przejęciem sołtys.

Drapieżniki uderzyły w porze pełnej aktywności ludzi. Skalę przerażenia potwierdzają relacje starszych osób, w tym 80-letniej mieszkanki sąsiedniej wsi, która wyznaje, że żyje tu od lat i niczego takiego w okolicy nie było, nawet tuż po wojnie, a teraz zwyczajnie boi się iść przez las. Emocji nie kryje również Robert Buczek (41 l.) z Burzyna, który codziennie przemierza pieszo drogę do wsi Szóstaki. Obie te miejscowości, podobnie jak Mocarze, leżą w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie obecność dzikiej zwierzyny jest naturalna.

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Pan Robert podkreśla, że wilki nigdy wcześniej nie robiły tu szkód i unikały kontaktu z człowiekiem.

– „Teraz to się już naprawdę boję. Codziennie muszę chodzić przez las. Dziś szedłem do pracy na miękkich nogach. Mam dużą, ciężką latarkę, ale gdyby ta wataha chciała mnie zaatakować, byłbym bezbronny. To muszą być wyjątkowo zuchwałe bestie, skoro podeszły tak blisko domów! Słyszałem, że wilki się rozzuchwaliły i gdzieś tam atakowały zwierzęta gospodarcze, ale w naszej okolicy było ich mało i trzymały się granic parku narodowego. Niestety, teraz to się zmieniło!”

Władze gminy przypominają rolnikom o konieczności zabezpieczania inwentarza na noc w zamkniętych budynkach. "Prosimy mieszkańców o zgłaszanie każdego przypadku pojawienia się drapieżników w pobliżu posesji. Monitorujemy sytuacje na bieżąco, aby zapobiec kolejnym drastycznym incydentom" - mówi Adrian Górski z Urzędu Miasta w Jedwabnem.

Wilki w Polsce

Wilki od 1998 roku znajdują się pod ścisłą ochroną. Populację wilka w Polsce szacuje się na ponad 4 tys. osobników (stan na 2022 rok, dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska). Za zabijcie lub skłusowanie wilka grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Według leśników, wilki są raczej płochliwe i boją się ludzi.

Jak zachowywać się w sąsiedztwie wilków? Poradnik WWF:

Nie zostawiaj śmieci i odpadków żywności ani w pobliżu ludzkich zabudowań, ani w lesie

Zadbaj o swojego psa

Nie poluj na dobre ujęcia fotograficzne za wszelką cenę

Pod żadnym pozorem nie próbuj oswajać wilka

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