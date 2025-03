Samochód stoczył się na kuriera! Dramatyczny wypadek w Podlaskiem

Do tego wypadku doszło w środę (19.03) około godziny 14.15 w miejscowości Obrytki w gminie Przytuły. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że podczas wyciągania paczki z przestrzeni ładunkowej volkswagena, pojazd stoczył się na kuriera przygniatając go do ogrodzenia - przekazała nam Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Auto prawdopodobnie nie było prawidłowo zabezpieczone. 25-letni mężczyzna z urazem nogi został przetransportowany do szpitala.

Okoliczności zdarzenia ustalają policjanci. Wiadomo, że poszkodowany w wypadku kurier był trzeźwy.

