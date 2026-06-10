Afgańczycy, Somalijczycy i Marokańczyk zatrzymani przy granicy

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-10 12:41

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 30-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o przewóz nielegalnych migrantów. W ciągu jednego dnia ujawniono także 16 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską.

Kurier z Ukrainy zatrzymany przy granicy. Straż Graniczna ujawniła 16 migrantów

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Autor: Podlaski Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe
  • zatrzymano 16 migrantów po nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-litewskiej,
  • wśród cudzoziemców byli obywatele Afganistanu, Somalii i Maroka,
  • funkcjonariusze zatrzymali 30-letniego obywatela Ukrainy,

Do pierwszej interwencji doszło na terenie gminy Krasnopol. Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak zatrzymali w pobliżu granicy z Litwą siedem osób, które chwilę wcześniej nielegalnie przedostały się do Polski. W grupie znajdował się obywatel Maroka oraz sześciu obywateli Somalii.

Kolejne zdarzenie miało miejsce w rejonie miejscowości Krejwiany. Funkcjonariusz Straży Granicznej z Sejn, pełniący służbę wspólnie z żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, zatrzymał do kontroli samochód marki Audi na opolskich tablicach rejestracyjnych. Za kierownicą siedział 30-letni obywatel Ukrainy.

Mężczyzna przyznał, że przyjechał odebrać migrantów, którzy pieszo przekroczyli granicę z Litwy do Polski. W pobliżu pojazdu zatrzymano pięciu obywateli Afganistanu.

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Tego samego dnia funkcjonariusze z Sejn ujawnili jeszcze czterech kolejnych obywateli Afganistanu, którzy również nielegalnie znaleźli się na terytorium Polski.

Wszyscy zatrzymani migranci zostali przekazani stronie litewskiej w ramach procedury readmisji. Obywatel Ukrainy pozostaje natomiast w dyspozycji Straży Granicznej.

Migranci próbowali przedostać się do Polski. Interweniowała Straż Graniczna
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