Afgańczycy, Somalijczycy i Marokańczyk zatrzymani przy granicy

zatrzymano 16 migrantów po nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-litewskiej,

wśród cudzoziemców byli obywatele Afganistanu, Somalii i Maroka,

funkcjonariusze zatrzymali 30-letniego obywatela Ukrainy,

Do pierwszej interwencji doszło na terenie gminy Krasnopol. Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak zatrzymali w pobliżu granicy z Litwą siedem osób, które chwilę wcześniej nielegalnie przedostały się do Polski. W grupie znajdował się obywatel Maroka oraz sześciu obywateli Somalii.

Kolejne zdarzenie miało miejsce w rejonie miejscowości Krejwiany. Funkcjonariusz Straży Granicznej z Sejn, pełniący służbę wspólnie z żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, zatrzymał do kontroli samochód marki Audi na opolskich tablicach rejestracyjnych. Za kierownicą siedział 30-letni obywatel Ukrainy.

Mężczyzna przyznał, że przyjechał odebrać migrantów, którzy pieszo przekroczyli granicę z Litwy do Polski. W pobliżu pojazdu zatrzymano pięciu obywateli Afganistanu.

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Tego samego dnia funkcjonariusze z Sejn ujawnili jeszcze czterech kolejnych obywateli Afganistanu, którzy również nielegalnie znaleźli się na terytorium Polski.

Wszyscy zatrzymani migranci zostali przekazani stronie litewskiej w ramach procedury readmisji. Obywatel Ukrainy pozostaje natomiast w dyspozycji Straży Granicznej.

Migranci próbowali przedostać się do Polski. Interweniowała Straż Graniczna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.