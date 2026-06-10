Afgańczycy, Somalijczycy i Marokańczyk zatrzymani przy granicy

- zatrzymano 16 migrantów po nielegalnym przekroczeniu granicy polsko-litewskiej,
- wśród cudzoziemców byli obywatele Afganistanu, Somalii i Maroka,
- funkcjonariusze zatrzymali 30-letniego obywatela Ukrainy,
Do pierwszej interwencji doszło na terenie gminy Krasnopol. Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak zatrzymali w pobliżu granicy z Litwą siedem osób, które chwilę wcześniej nielegalnie przedostały się do Polski. W grupie znajdował się obywatel Maroka oraz sześciu obywateli Somalii.
Kolejne zdarzenie miało miejsce w rejonie miejscowości Krejwiany. Funkcjonariusz Straży Granicznej z Sejn, pełniący służbę wspólnie z żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, zatrzymał do kontroli samochód marki Audi na opolskich tablicach rejestracyjnych. Za kierownicą siedział 30-letni obywatel Ukrainy.
Mężczyzna przyznał, że przyjechał odebrać migrantów, którzy pieszo przekroczyli granicę z Litwy do Polski. W pobliżu pojazdu zatrzymano pięciu obywateli Afganistanu.
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Tego samego dnia funkcjonariusze z Sejn ujawnili jeszcze czterech kolejnych obywateli Afganistanu, którzy również nielegalnie znaleźli się na terytorium Polski.
Wszyscy zatrzymani migranci zostali przekazani stronie litewskiej w ramach procedury readmisji. Obywatel Ukrainy pozostaje natomiast w dyspozycji Straży Granicznej.