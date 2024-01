Wyniki Lotto i Eurojackpot. Liczby, które wylosowano we wtorek 16 stycznia

Mateusz, który jest kurierem, w piątkowe (12.01) południe na jednej z ulic w Sejnach zauważył zdezorientowanego pieska biegnącego po jezdni. Zatrzymał samochód i zabrał zwierzaka do swojego auta. Pan Mateusz przywiózł maltańczyka do sejneńskiej komendy. - Tam zaczęły się intensywne poszukiwania właściciela. Policjantom udało się ustalić właścicielkę maltańczyka. Kobieta szybko przybyła do sejneńskiej komendy po swojego pupila - informuje oficer prasowy KPP w Sejnach. Wzruszona kobieta dziękowała policjantom za okazane zainteresowanie i zaangażowanie w poszukiwaniach. Okazało się, że psina nie pierwszy raz uciekła od właścicielki. Mimo szczęśliwego zakończenia tej sprawy, kobieta została ukarana 200 złotowym mandatem.

