Wizyta duszpasterska 2026

Kolęda to jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych tradycji w kościele katolickim w Polsce. Podczas takiej wizyty ksiądz modli się wspólnie z rodziną, błogosławi mieszkanie i domowników oraz rozmawia o sprawach duchowych i parafialnych. Dla wielu wiernych jest to ważny moment umacniania więzi z kościołem i lokalną wspólnotą, choć nie brakuje też osób, które traktują ją wyłącznie jako tradycję lub z niej rezygnują. Co roku wizyta duszpasterska wywołuje dyskusje i emocje, zwłaszcza gdy duchowni przypominają zasady, jakie powinny obowiązywać podczas przyjmowania księdza w domu.

Kolęda jako publiczne wyznanie wiary

Jak podkreślają duchowni z parafii pw. św. Wojciecha w Białymstoku, przyjęcie księdza w domu nie jest jedynie zwyczajem, ale ma charakter publicznego świadectwa wiary oraz znaku jedności z kościołem. Z tego powodu wizyta duszpasterska – zdaniem parafii – powinna odbywać się z należytą powagą i szacunkiem.

Zgodnie z informacjami podanymi na portalu o2.pl, księża zwracają uwagę, że odmówienie kolędy nie pozostaje bez konsekwencji. Wprost wskazują, że brak zgody na wizytę kapłana jest wyrazem braku identyfikacji z kościołem, co w praktyce może oznaczać również rezygnację z przyszłych posług duszpasterskich.

Przyjęcie kapłana do swego domu jest aktem publicznego wyznania wiary oraz znakiem jedności i żywej więzi z Kościołem. Odmówienie kolędy kapłanowi jest wyrazem braku identyfikacji z Kościołem, co za tym idzie — wyrażeniem zgody na odmówienie też jakiejkolwiek posługi duszpasterskiej - informowała parafia, cytuje portal o2.pl.

Jak przygotować dom na kolędę? Lista jest konkretna

Parafia przypominała również, że odpowiednie przygotowanie mieszkania to nie tylko kwestia porządku. Na stole powinny znaleźć się obowiązkowo:

biały obrus,

krzyż,

dwa świeczniki ze świecami,

kropidło,

miska z wodą święconą.

Duchowni podkreślają, że księża nie przynoszą ze sobą ani kropideł, ani wody święconej. W komunikacie zwrócono uwagę na sytuacje, gdy rodziny pożyczają krzyż czy świece od sąsiadów, co – zdaniem duchownych – nie powinno mieć miejsca.

Jednym z najbardziej komentowanych punktów wytycznych jest kwestia ubioru domowników. Parafia zaleca, aby podczas kolędy wszyscy obecni byli w stroju wizytowym i w obuwiu, a nie w kapciach czy na boso.

O ile jest to możliwe, niech będą obecni w domu wszyscy domownicy, oczywiście w stroju wizytowym i w obuwiu, a nie w kapciach. Jeśli domownicy przyjmują na boso kapłana, jest to wyraz najwyższej pogardy - informowała parafia w komunikacie, cytuje portal o2.pl.

Co ciekawe, wytyczne obejmują również kwestie, o których rzadko mówi się oficjalnie. Duchowni proszą, aby psy były zamykane w osobnych pomieszczeniach na czas wizyty księdza. Jak zaznaczono, zwierzę dotykające łapami komży kapłana nie jest oznaką serdeczności, lecz niedbalstwa.

Zadbajmy też o psy. Niech wcześniej będą zamknięte w odpowiednich pomieszczeniach. Pies, który dotyka łapami komży księdza, nie jest wyrazem powitania, lecz wyrazem niedbalstwa ze strony gospodarzy - informowała parafia w komunikacie, cytuje portal o2.pl.