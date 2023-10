Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz nie marnuje czasu. Imponujące zbiory. Co on z tym zrobi?

Działo się to w sobotę (25.10). Dwóch mężczyzn w wieku 34 i 36 lat oraz 37-letnia kobieta poprosili 63-letniego łomżanina o zakup alkoholu w jednym z osiedlowych sklepów. - Jak ustalili policjanci cała czwórka poszła do parku wypić kupiony alkohol. W trakcie spotkania nagle jeden z mężczyzn oraz kobieta zaatakowali 63-latka. Bili go po całym ciele, kopali, a nawet podduszali. Drugi z mężczyzn z kieszeni pokrzywdzonego zabrał telefon komórkowy i pieniądze w kwocie 200 złotych - informuje oficer prasowy KMP w Łomży.

Całe zdarzenie widzieli świadkowie, którzy od razu powiadomili policjantów. Policjanci zatrzymali wszystkich napastników. - Jak się okazało byli to mieszkańcy Łomży. Wszyscy byli pijani. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w ich organizmach - dodaje oficer prasowy. Cała trójka usłyszała zarzuty rozboju. Sąd zastosował wobec zatrzymanych trzymiesięczny areszt. Za przestępstwo rozboju grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

