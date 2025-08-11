Ulica Andersa w Białymstoku w najbliższych latach stanie się jednym z najbardziej rozbudowanych punktów miasta. Obok planowanego gigantycznego parku wodnego pojawi się nowoczesny park handlowy, a tuż przy nim – kolejny, dziewiąty już w stolicy Podlasia, lokal McDonald’s.

Nowoczesne centrum zakupów

Planowany park handlowy zaoferuje około 14 tys. mkw. powierzchni handlowej do wynajęcia, a sklepy otworzy w nim blisko 25 najemców. Wśród nich znajdzie się m.in. Biedronka, która zajmie ponad 1,2 tys. mkw. Klienci zmotoryzowani będą mieli do dyspozycji obszerny parking na około 400 miejsc.

Inwestorem przedsięwzięcia jest spółka Redkom Development.

Kolejny McDonald's. Tym razem przy ul. Andersa

Zaraz przy nowym parku handlowym powstanie kolejny w Białymstoku lokal znanej sieci McDonald’s. Jak podaje Kurier Poranny, firma odpowiedzialna za prowadzenie sieci złożyła już wniosek o pozwolenie na budowę. Pierwsza restauracjia McDonald powstała w Białymstoku w 1996 roku przy ul. Wyszyńskiego. Obecnie w mieście jest 8 lokali tej amerykańskiej sieci.

McDonald's al. Jana Pawła II al. Jana Pawła II 94, 15-703 Białystok

McDonald's Wyszyńskiego ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 15-888

McDonald's Kopernika ul. Mikołaja Kopernika 101, 15-396

McDonald's Produkcyjna ul. Produkcyjna 97, 15-680

McDonald's Jurowiecka (Galeria) ul. Jurowiecka 1, 15-101

McDonald's Geodetów ul. Geodetów 1, 15-206

McDonald's Miłosza ul. Czesława Miłosza 2, 15-265

McDonald's Raginisa ul. Władysława Raginisa 42, 15-161

Cała inwestycja powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego, ogromnego parku wodnego. Za ten projekt odpowiada miejska spółka „Lech”, która zamierza zrealizować go na terenie przy ul. Andersa, obok lasu Pietrasze.

Według komunikatu spółki, teren inwestycji obejmuje 6,5 ha, z powierzchnią zabudowy około 7 tys. mkw., powierzchnią netto budynku około 17 tys. mkw. i kubaturą naziemną wynoszącą 70 tys. m³. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 200 mln zł.

