Orla w województwie podlaskim zyskała nowoczesną, estetyczną i funkcjonalną przestrzeń w centrum miejscowości. Inwestycja o wartości ponad 6,3 mln zł została zrealizowana dzięki wsparciu z rządowych funduszy i ma służyć organizacji wydarzeń kulturalnych, promocji lokalnych produktów oraz integracji mieszkańców.

  • Orla w województwie podlaskim zakończyła inwestycję wartą 6,3 mln zł
  • Nowe centrum powstało dzięki 90-procentowemu dofinansowaniu z rządowych funduszy
  • Uroczyste otwarcie odbyło się podczas festynu „Orlańskie spotkania”
  • Powstała zadaszona scena z widownią, wiata, pergola i ścieżki spacerowe
  • W centrum pojawiły się ławki, podświetlana fontanna i interaktywny infokiosk
  • Dawne siedziby banku i GOK przeszły termomodernizację
  • Prace trwały od lipca 2023 roku do czerwca 2025 roku

Uroczyste otwarcie podczas festynu

Oficjalne oddanie inwestycji odbyło się podczas dorocznego festynu „Orlańskie spotkania”, w którym uczestniczył wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. – Samorząd terytorialny jest wielkim osiągnięciem polskiej transformacji po 1989 roku i należy o niego w sposób szczególny dbać, ponieważ jest solą ziemi: tworzy i współtworzy przestrzeń, w której wszyscy się bardzo dobrze czujemy i odnajdujemy – mówił do uczestników wydarzenia wojewoda.

Nowe centrum Orli

Rewitalizacja obejmowała realizację projektu „Rewitalizacja centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych”. Powstała zadaszona scena z widownią, wiata do promocji lokalnych produktów, pergola, ścieżki spacerowe oraz miejsca parkingowe. W centrum pojawiły się ławki, podświetlana fontanna, interaktywny infokiosk oraz nowe nasadzenia roślin. Dawne siedziby banku i Gminnego Ośrodka Kultury przeszły termomodernizację.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 6 323 142,79 zł.

  • 5,4 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
  • 300 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
  • 574 720,49 zł – wkład własny Gminy Orla

Dzięki temu wkład gminy stanowił niespełna 10% całkowitych kosztów.

