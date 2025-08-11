Orla w województwie podlaskim zakończyła inwestycję wartą 6,3 mln zł

Nowe centrum powstało dzięki 90-procentowemu dofinansowaniu z rządowych funduszy

Uroczyste otwarcie odbyło się podczas festynu „Orlańskie spotkania”

Powstała zadaszona scena z widownią, wiata, pergola i ścieżki spacerowe

W centrum pojawiły się ławki, podświetlana fontanna i interaktywny infokiosk

Dawne siedziby banku i GOK przeszły termomodernizację

Prace trwały od lipca 2023 roku do czerwca 2025 roku

Uroczyste otwarcie podczas festynu

Oficjalne oddanie inwestycji odbyło się podczas dorocznego festynu „Orlańskie spotkania”, w którym uczestniczył wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. – Samorząd terytorialny jest wielkim osiągnięciem polskiej transformacji po 1989 roku i należy o niego w sposób szczególny dbać, ponieważ jest solą ziemi: tworzy i współtworzy przestrzeń, w której wszyscy się bardzo dobrze czujemy i odnajdujemy – mówił do uczestników wydarzenia wojewoda.

Czytaj też: Puszcza Białowieska skrywa święte źródło. Pielgrzymi mówią o cudach

Nowe centrum Orli

Rewitalizacja obejmowała realizację projektu „Rewitalizacja centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych”. Powstała zadaszona scena z widownią, wiata do promocji lokalnych produktów, pergola, ścieżki spacerowe oraz miejsca parkingowe. W centrum pojawiły się ławki, podświetlana fontanna, interaktywny infokiosk oraz nowe nasadzenia roślin. Dawne siedziby banku i Gminnego Ośrodka Kultury przeszły termomodernizację.

Zobacz też: Urokliwe miasteczko kusi turystów. Idealny kierunek na drugą połowę wakacji

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 6 323 142,79 zł.

5,4 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

300 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

574 720,49 zł – wkład własny Gminy Orla

Dzięki temu wkład gminy stanowił niespełna 10% całkowitych kosztów.

Zagroda Pokazowa Żubrów w Kopnej Górze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Augustów - turystyczna perła województwa podlaskiego. Zdjęcia: