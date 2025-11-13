Dni wolne od pracy 2026. Jak sprytnie zaplanować długie weekendy?

W 2026 roku kalendarz świąt ustawowo wolnych od pracy daje kilka solidnych okazji do wydłużenia odpoczynku. Choć część dni przypada w weekend, odpowiednie połączenie urlopu z dniami wolnymi pozwoli wycisnąć z roku znacznie więcej niż podstawowe 26 dni urlopu. Warto więc przeanalizować kalendarz już teraz i zarezerwować kluczowe terminy, zanim zrobią to inni.
W 2026 roku mamy 14 świąt ustawowych, z czego część wypada w środku tygodnia, a część w weekend. Do najważniejszych dat warto zaliczyć:
- 1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok
- 6 stycznia (wtorek) – Święto Trzech Króli
- 5–6 kwietnia – Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja (piątek) – Święto Pracy
- 3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji
- 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
- 15 sierpnia (sobota) – Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie NMP
- 1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych
- 11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości
- 24–26 grudnia (czwartek–sobota) – Wigilia i Boże Narodzenie
Taki rozkład oznacza kilka idealnych momentów na zaplanowanie dłuższego odpoczynku. Jak to zrobić? Sprawdźcie nasze propozycje. Szczegółowa rozpiska w galerii poniżej. Jak planować, żeby zyskać najwięcej? Zasady od lat są takie same. Rezerwuj wcześniej – najlepsze terminy znikają szybko, szczególnie w dużych zakładach pracy.Łącz urlop z dniami ustawowo wolnymi – pozwala to odpocząć dłużej przy minimalnym wykorzystaniu urlopu. Pamiętaj o dniu wolnym za święto w sobotę – pracodawca ma obowiązek wskazać termin wolnego dnia. Sprawdź kalendarz rodzinny – ferie zimowe, szkolne przerwy i urlopy partnera mogą pomóc w optymalnym zaplanowaniu wyjazdów.
Kalendarz dni wolnych w 2026 roku daje kilka naprawdę korzystnych momentów na odpoczynek. Szczególnie opłacalne są: przełom roku, majówka, Boże Ciało oraz okres świąteczny, który w 2025 roku będzie rekordowo długi. Wystarczy kilka dobrze dobranych dni urlopu, by zamienić standardowy kalendarz w serię długich weekendów i dłuższych przerw.