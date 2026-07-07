Tragiczny finał wyprzedzania. Nie żyje 19-letni kierowca BMW

Wypadek wydarzył się 6 lipca około godziny 13.25 w miejscowości Brzeźnica. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący BMW 19-latek podczas wyprzedzania zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z nadjeżdżającą Toyotą.

Siła uderzenia była na tyle duża, że na miejsce skierowano liczne służby ratunkowe. Do akcji zadysponowano strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bielsku Podlaskim oraz ochotników z OSP KSRG Brańsk i OSP KSRG Rudka. Pracowały również zespoły ratownictwa medycznego, policjanci, a na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ratownicy przez dłuższy czas prowadzili resuscytację 19-letniego kierowcy BMW. Niestety obrażenia okazały się zbyt poważne i młody mężczyzna zmarł na miejscu.

38-letni kierowca Toyoty został przetransportowany do szpitala.

Na czas działań ratowniczych i pracy śledczych droga została całkowicie zamknięta, a policja wyznaczyła objazdy. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg oraz okoliczności tragicznego wypadku.

Tragiczny wypadek. 19-letnia Patrycja nie żyje. Kobieta była w 8. miesięcy ciąży