Zawody skazane na wymarcie. Zamiast kariery – ślepa uliczka. AI nie ma dla nich litości

Wybór ścieżki kariery to dziś jedno z najtrudniejszych wyzwań, przed jakimi staje młode pokolenie. Szybki rozwój sztucznej inteligencji, zmieniający się rynek pracy, kryzys demograficzny, a także sytuacja gospodarcza i edukacyjna w Polsce sprawiają, że niektóre zawody mogą w najbliższych latach całkowicie stracić na znaczeniu. Na podstawie analizy trendów, prognoz rozwoju technologii i zmian społecznych, AI wskazała 10 profesji, które w Polsce mogą wkrótce stać się reliktami przeszłości. Wśród zawodów "bez perspektyw" sztuczna inteligencja wskazała m.in. recepcjonistę, pracownika call center oraz kasjera.

Praca bez przyszłości? Sprawdź, które zawody przejmie AI

Nie chodzi o to, by całkowicie porzucić zainteresowania w tych dziedzinach, ale by podejmować świadome decyzje. Warto stawiać na zawody odporne na automatyzację: związane z technologią, opieką zdrowotną, edukacją kreatywną, relacjami międzyludzkimi oraz rozwiązywaniem złożonych problemów. Sztuczna inteligencja może wspierać pracę człowieka, ale w wielu dziedzinach — jeśli nie będziemy elastyczni — może go całkowicie zastąpić.

Warto pamiętać, że zmieniający się rynek pracy nie oznacza końca zatrudnienia, lecz konieczność dostosowania się do nowych realiów. Zawody zagrożone wyginięciem często wymagają przekształcenia – np. drukarz może przebranżowić się w kierunku projektowania graficznego, a bibliotekarz może specjalizować się w cyfrowych archiwach. Kluczem będzie elastyczność, gotowość do nauki nowych umiejętności oraz otwartość na technologie, które będą wyznaczać rytm przyszłości zawodowej.

AI nie zostawiła im szans. Lista zawodów, które znikną

Nie wszystko, co kiedyś było pewne, dziś gwarantuje przyszłość. AI przeanalizowała rynek pracy i wskazała zawody, które mogą całkowicie zniknąć w najbliższych latach. Oto profesje, których lepiej nie wybierać — jeśli chcesz mieć stabilne zatrudnienie. Zobaczcie, które zawody wkrótce mogą zniknąć z rynku pracy:

