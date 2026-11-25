To się w głowie nie mieści! Wdowa po Henryku Stankiewiczu (91 l.+) z Hornostajów-Osady (woj. podlaskie) jest do dziś wstrząśnięta wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku. Mężczyzna zginął 6 czerwca 2023 roku, potrącony przez pijanego motocyklistę, który – jak wynika z ustaleń sprawy – nie miał nawet uprawnień do kierowania swoim jednośladem. W październiku 2025 białostocki sąd drugiej instancji uniewinnił kierowcę, dopatrując się całej winy po stronie ofiary wypadku. Dla bliskich zmarłego to cios, którego nie potrafią zrozumieć. Najbardziej cierpi Albertyna Stankiewicz (91 l.) , wdowa po Henryku. – Nie mogę wracać do tego tematu, bo to za bardzo boli. Nie mogę się z tym pogodzić – mówi roztrzęsiona kobieta.

Henryk i Albertyna przeżyli razem 63 lata. Byli zgodnym małżeństwem, wychowali czworo dzieci, doczekali się siedmiorga wnuków i dziesięciorga prawnuków. Pan Henryk był zdrowym, pełnym życia człowiekiem. Do emerytury pracował jako mechanik, potrafił naprawić niemal wszystko. W dniu tragedii wyszedł z domu po kolacji. - Posiedzę na ławeczce, poodpycham świeżym powietrzem - powiedział. I już nie wrócił, bo 3 metry od domu wpadł pod motocykl.

Autor: Kardasz Adam / Super Express

– Byliśmy bardzo dobrym małżeństwem. Dobrze żyliśmy, nigdy się nie kłóciliśmy się – wspomina pani Albertyna. – Mogliśmy jeszcze trochę cieszyć się jesienią życia. Tym bardziej że Henio pochodził z długowiecznej rodziny. Jego rodzice dożyli prawie 100 lat. Nie chorował... A dziś wieczory spędzam samotnie, we łzach. – To takie smutne, jakby ktoś na wszystko taką czarną zasłonę narzucił - dodaje szeptem.

Wyrok sądu drugiej instancji był dla rodziny jak kolejny cios.

- Jak można uniewinnić człowieka, który wsiada pijany na motocykl, bez prawa jazdy. Jaką winę ponosi Henryk? Jak 91-letni staruszek może nagle wybiec pod koła? W tym wieku człowiekowi się już nigdzie nie spieszy. Tym bardziej że, jak podnoszą, w sprawie zabrakło świadków zdarzenia, a istotne znaczenie miały wyjaśnienia motocyklisty. Przecież pijanemu i drzewo potrafi nagle wyskoczyć na drogę - zastanawia się rodzina zmarłego mężczyzny.

- Mój mąż nie żyje, a ja zostałam sama. Największą krzywdę poniosłam – mówi wdowa. Przywołuje też bulwersujący kontrast: człowiek, który niechcący przejechał psa, niedawno został skazany na dwa lata więzienia, "a morderca mojego Henia został uniewinniony" - dodaje.

Żadna decyzja żadnego sądu nie przywróci jej męża. Kobieta nie może pogodzić się z tym, że po tragedii musi jeszcze walczyć o poczucie sprawiedliwości. - Jak mam wnukom opowiadać o Polsce i o sprawiedliwości, jak ja już sama w to nie wierzę - płacze Albertyna. Rodzina złożyła wniosek o kasacje tego wyroku do Sądu Najwyższego.

8