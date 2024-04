Miała być wielka miłość i willa z basenem. Krzysztof okazał się łajdakiem

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. W którym województwie leży to polskie miasto? Legenda głosi, że ktoś zdobył 9 punktów

Przestępcy w dalszym ciągu nie rezygnują i oszukują w internecie kolejne łatwowierne i naiwne kobiety. Niestety bohaterką tej historii jest 50-letnia Podlasianka. Kobieta przez 4 miesiące pisała z mężczyzną, który podawał się za amerykańskiego inżyniera z polskimi korzeniami. Christopher miał pracować w Teksasie i dobrze zarabiać. - Zapewniał kobietę, że chce przyjechać do Polski i rozpocząć z nią wspólne życie. Pewnego dnia, oszust poprosił kobietę o pomoc. Twierdził, że musi jechać do Niemiec, aby odblokować w banku dużą sumę pieniędzy. "Amerykański inżynier" obiecał kobiecie oddać te pieniądze, zaraz po tym jak wróci do Polski - informuje oficer prasowy.

Niestety zaślepiona wspólnym życiem z bogatym Amerykaninem 50-latka zgodziła się bez wahania i przelała wskazaną kwotę. Po pewnym czasie oszust znowu poprosił kobietę o pomoc finansową. Przekonywał, że został zatrzymany w Niemczech i potrzebuje pieniędzy na prawników i opłaty celne. Zdesperowana 50-latka wykonała łącznie 23 przelewy na kwotę blisko 120 tysięcy złotych.

- Zawierając nowe znajomości, należy być ostrożnym. Zwłaszcza jeśli poznana przez Internet osoba prosi nas o pieniądze. Oszuści działają według pewnych schematów. Zazwyczaj unikają rozmów telefonicznych. Unikają też wskazywania miejsc, z których pochodzą, ich konta na profilach społecznościowych nie zawierają żadnych informacji osobistych, zdjęć z rodziną, miejsca pracy, zamieszkania - opisują działanie oszustów policjanci.