Miliard złotych na rozbudowę i modernizację Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-11-03 13:48

1 mld zł będzie kosztować zaplanowana na pięć lat rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku - poinformowały władze Uniwersytetu Medycznego (UMB), szpitala i władze województwa podlaskiego.

Miliard złotych na rozbudowę i modernizację Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

i

Autor: jch

Będzie to rekordowa inwestycja w tym szpitalu, która ma poprawić warunki leczenia pacjentów w regionie, także istotna ze względów bezpieczeństwa. Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest największym i najbardziej specjalistycznym szpitalem w województwie podlaskim.

Za przyznane pieniądze będzie rozbudowany drugi kompleks szpitala przy ul. Żurawiej w dzielnicy Dojlidy w Białymstoku. Powstanie tam m.in. Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej, nowoczesne zaplecze służące leczeniu i rehabilitacji pacjentów starszych z wielochorobowością (oddziały geriatryczne, neurologiczne, pielęgnacyjno-opiekuńcze, rehabilitacyjne). Będzie też budowana infrastruktura istotna ze względów bezpieczeństwa: miejsce doraźnego schronienia dla pacjentów i personelu medycznego (na ok. 330 osób), będzie także zmodernizowany istniejący schron na kilkadziesiąt osób.

Rektor UMB prof. Marcin Moniuszko podkreślił, że program rozbudowy i modernizacji szpitala to milowy krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, ale także bezpieczeństwa regionu przygranicznego i za kilka lat, gdy zostanie zrealizowany, to bezpieczeństwo znacznie się poprawi. 

- Ta inwestycja, jej realizacja sprawi, że poprawi się znacząco ten medyczny komponent obrony cywilnej, który jest tak istotny dla prawidłowego systemu odporności państwa - powiedział rektor Moniuszko.

Polecany artykuł:

"Palec czy papierosy?" Emeryt podjął dramatyczną decyzję. Dziś ma i kciuka i no…

Dyrektor szpitala USK prof. Jan Kochanowicz powiedział, że inwestycja przy Żurawiej jest głównie dedykowana pacjentom senioralnym. - Dlatego też, oprócz kliniki geriatrii, która jest jakby takim elementem najważniejszym, będą wybudowane i zmodernizowane kliniki internistyczne - powiedział Kochanowicz. Ma być także np. więcej miejsc do stacjonarnych dializ, więcej łóżek dla pacjentów neurologicznych, 70 łóżek opiekuńczo-leczniczych.

W ramach centrum onkologii spersonalizowanej mają powstać m.in.: klinika teranostyki z diagnostyką i leczeniem z wykorzystaniem radioizotopów, klinika chirurgii nowotworów płuca i klatki piersiowej, klinika radioterapii i brachyterapii, klinika spersonalizowanych terapii onkologicznych.

Czytaj też: Żubr zaatakował turystkę w Białowieży! Kobieta trafiła do szpitala

Program będzie sfinansowany z budżetu państwa oraz wkładu własnego beneficjenta. Całkowity koszt inwestycji to 948 mln zł. USK ma wnieść do inwestycji 38 mln zł wkładu własnego. Po opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji, ma być ogłoszony przetarg na wykonawcę

Białystok. Kierowca suzuki uciekał przed policją, bo się... przestraszył
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

USK BIAŁYSTOK
SZPITAL BIAŁYSTOK