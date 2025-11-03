Miliard złotych na rozbudowę i modernizację Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Będzie to rekordowa inwestycja w tym szpitalu, która ma poprawić warunki leczenia pacjentów w regionie, także istotna ze względów bezpieczeństwa. Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest największym i najbardziej specjalistycznym szpitalem w województwie podlaskim.

Za przyznane pieniądze będzie rozbudowany drugi kompleks szpitala przy ul. Żurawiej w dzielnicy Dojlidy w Białymstoku. Powstanie tam m.in. Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej, nowoczesne zaplecze służące leczeniu i rehabilitacji pacjentów starszych z wielochorobowością (oddziały geriatryczne, neurologiczne, pielęgnacyjno-opiekuńcze, rehabilitacyjne). Będzie też budowana infrastruktura istotna ze względów bezpieczeństwa: miejsce doraźnego schronienia dla pacjentów i personelu medycznego (na ok. 330 osób), będzie także zmodernizowany istniejący schron na kilkadziesiąt osób.

Rektor UMB prof. Marcin Moniuszko podkreślił, że program rozbudowy i modernizacji szpitala to milowy krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, ale także bezpieczeństwa regionu przygranicznego i za kilka lat, gdy zostanie zrealizowany, to bezpieczeństwo znacznie się poprawi.

- Ta inwestycja, jej realizacja sprawi, że poprawi się znacząco ten medyczny komponent obrony cywilnej, który jest tak istotny dla prawidłowego systemu odporności państwa - powiedział rektor Moniuszko.

Dyrektor szpitala USK prof. Jan Kochanowicz powiedział, że inwestycja przy Żurawiej jest głównie dedykowana pacjentom senioralnym. - Dlatego też, oprócz kliniki geriatrii, która jest jakby takim elementem najważniejszym, będą wybudowane i zmodernizowane kliniki internistyczne - powiedział Kochanowicz. Ma być także np. więcej miejsc do stacjonarnych dializ, więcej łóżek dla pacjentów neurologicznych, 70 łóżek opiekuńczo-leczniczych.

W ramach centrum onkologii spersonalizowanej mają powstać m.in.: klinika teranostyki z diagnostyką i leczeniem z wykorzystaniem radioizotopów, klinika chirurgii nowotworów płuca i klatki piersiowej, klinika radioterapii i brachyterapii, klinika spersonalizowanych terapii onkologicznych.

Czytaj też: Żubr zaatakował turystkę w Białowieży! Kobieta trafiła do szpitala

Program będzie sfinansowany z budżetu państwa oraz wkładu własnego beneficjenta. Całkowity koszt inwestycji to 948 mln zł. USK ma wnieść do inwestycji 38 mln zł wkładu własnego. Po opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji, ma być ogłoszony przetarg na wykonawcę