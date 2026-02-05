lekarz zatrzymany 15 stycznia 2026 roku w Białymstoku

trzy zarzuty związane z wystawianiem recept na leki psychotropowe

podejrzany przyznał się do winy

zastosowano poręczenie majątkowe i zawieszenie prawa wykonywania zawodu

śledztwo prowadzone od czerwca 2024 roku

Prokuratura Rejonowa w Hajnówce poinformowała o przedstawieniu zarzutów trzydziestoletniemu lekarzowi w śledztwie dotyczącym wystawiania recept na leki zawierające substancje psychotropowe. Zatrzymania lekarza dokonali 15 stycznia 2026 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce na terenie Białegostoku. Działania przeprowadzono na podstawie postanowienia prokuratora. Następnego dnia mężczyzna został przymusowo doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Hajnówce, gdzie wykonano z jego udziałem czynności procesowe.

Podczas czynności procesowych prokurator ogłosił podejrzanemu trzy zarzuty, które – jak wskazano w komunikacie prokuratury – miały bezpośredni związek z wystawianiem recept na leki zawierające substancje psychotropowe. Lekarz został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledztwa.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Obejmują one m.in. poręczenie majątkowe oraz zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza. Jak poinformowała prokuratura, jest to kolejne zatrzymanie w śledztwie wszczętym 10 czerwca 2024 roku. Postępowanie dotyczy m.in. posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających.

