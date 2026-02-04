Polski biegun zimna. Mroźna wizytówka województwa podlaskiego

Suwałki znajdują się w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, niedaleko granicy z Litwą. To jedno z najbardziej wysuniętych na północ miast w kraju. Otaczają je jeziora, lasy i pagórkowate tereny Suwalszczyzny, co sprawia, że region uchodzi za jeden z najbardziej malowniczych w Polsce. Najbardziej rozpoznawalna jest jednak ich pogoda. Suwałki kojarzą się z długimi, mroźnymi zimami i niskimi temperaturami, które regularnie trafiają do prognoz meteorologicznych jako jedne z najniższych w kraju. W poniedziałek rano, 2 lutego, Suwałki były najzimniejszym miastem w Polsce. Termometry o godzinie 6 rano pokazywały tam -27,5 stopni Celsjusza.

Skąd wzięło się miasto?

Historia Suwałk sięga XVIII wieku. Miasto rozwijało się jako ważny ośrodek administracyjny i handlowy na terenach pogranicza. Z czasem stało się jednym z głównych punktów regionu, pełniąc rolę lokalnego centrum gospodarczego i kulturalnego. W XIX wieku Suwałki były istotnym miastem w tej części kraju, a ich znaczenie rosło dzięki położeniu na szlakach łączących ziemie polskie z Litwą i Prusami.

Suwałki dziś – spokojne miasto na północy

Współczesne Suwałki to miasto średniej wielkości, które łączy nowoczesną infrastrukturę z bliskością natury. Mieszkańcy cenią je za spokojne tempo życia, a odwiedzający za dostęp do atrakcji przyrodniczych w okolicy.

To także dobra baza wypadowa w stronę Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Wigierskiego Parku Narodowego czy jeziora Wigry. Region przyciąga miłośników aktywnego wypoczynku – od spacerów i rowerów po sporty wodne latem oraz narciarstwo biegowe zimą.

Miasto z klimatem – dosłownie i w przenośni

Choć Suwałki bywają przedstawiane głównie jako najzimniejsze miejsce w Polsce, w rzeczywistości mają znacznie więcej do zaoferowania. To miasto z tradycją, ciekawą historią pogranicza i wyjątkowym położeniem w jednym z najbardziej zielonych regionów kraju.

Suwałki są dowodem na to, że „biegun zimna” może być jednocześnie miejscem pełnym uroku.

