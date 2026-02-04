Polski biegun zimna. Mroźna wizytówka województwa podlaskiego

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-02-04 9:01

Suwałki od lat funkcjonują w Polsce jako symbol zimy. To właśnie tutaj często mówi się o „polskim biegunie zimna”, bo temperatury potrafią spadać znacznie niżej niż w innych częściach kraju. Jednak Suwałki to nie tylko mróz i śnieg – to miasto z ciekawą historią, wyjątkowym położeniem i spokojnym rytmem życia, który przyciąga zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów.

Suwałki znajdują się w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, niedaleko granicy z Litwą. To jedno z najbardziej wysuniętych na północ miast w kraju. Otaczają je jeziora, lasy i pagórkowate tereny Suwalszczyzny, co sprawia, że region uchodzi za jeden z najbardziej malowniczych w Polsce. Najbardziej rozpoznawalna jest jednak ich pogoda. Suwałki kojarzą się z długimi, mroźnymi zimami i niskimi temperaturami, które regularnie trafiają do prognoz meteorologicznych jako jedne z najniższych w kraju. W poniedziałek rano, 2 lutego, Suwałki były najzimniejszym miastem w Polsce. Termometry o godzinie 6 rano pokazywały tam -27,5 stopni Celsjusza.

Skąd wzięło się miasto?

Historia Suwałk sięga XVIII wieku. Miasto rozwijało się jako ważny ośrodek administracyjny i handlowy na terenach pogranicza. Z czasem stało się jednym z głównych punktów regionu, pełniąc rolę lokalnego centrum gospodarczego i kulturalnego. W XIX wieku Suwałki były istotnym miastem w tej części kraju, a ich znaczenie rosło dzięki położeniu na szlakach łączących ziemie polskie z Litwą i Prusami.

Suwałki dziś – spokojne miasto na północy

Współczesne Suwałki to miasto średniej wielkości, które łączy nowoczesną infrastrukturę z bliskością natury. Mieszkańcy cenią je za spokojne tempo życia, a odwiedzający za dostęp do atrakcji przyrodniczych w okolicy.

To także dobra baza wypadowa w stronę Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Wigierskiego Parku Narodowego czy jeziora Wigry. Region przyciąga miłośników aktywnego wypoczynku – od spacerów i rowerów po sporty wodne latem oraz narciarstwo biegowe zimą.

Polecany artykuł:

To miasto wygrywa w woj. podlaskim. AI nie miało wątpliwości. Konkurencja dalek…

Miasto z klimatem – dosłownie i w przenośni

Choć Suwałki bywają przedstawiane głównie jako najzimniejsze miejsce w Polsce, w rzeczywistości mają znacznie więcej do zaoferowania. To miasto z tradycją, ciekawą historią pogranicza i wyjątkowym położeniem w jednym z najbardziej zielonych regionów kraju.

Suwałki są dowodem na to, że „biegun zimna” może być jednocześnie miejscem pełnym uroku.

Czytaj też: Zamarzło najgłębsze jezioro w Polsce. "Od lat niespotykane zjawisko"

Eska Summer City - Odlotowe Suwałki Air Show
Suwałki - tu żyje się najlepiej w województwie podlaskim. AI nie ma wątpliwości
20 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SUWAŁKI