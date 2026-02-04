Portrety Gienka i Andrzeja z Plutycz na aukcji WOŚP. Cena rośnie

Za nami 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP grał pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Udało się zebrać ponad 183 miliony złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Na ulice wyszło ponad 120 tys. wolontariuszy w blisko 1700 sztabach. Były zbiórki, koncerty, imprezy i aukcje charytatywne. Te ostatnie nadal są aktywne. WOŚP aktywnie wspiera Andrzej Onopiuk, bohater serialu Rolnicy. Podlasie. W sieci można licytować jego portret oraz portret jego ojca Gienka.

Trwa licytacja portretów Gienka i Andrzeja z Plutycz

Oba portrety zostały stworzone przez fankę serialu - Annę Boksę. - Rysuję od lat. Rysuje głównie ze zdjęcia - powiedziała nam pani Anna. Pochodząca z woj. świętokrzyskiego artystka w zeszłym roku specjalnie przyjechała do Plutycz, aby wręczyć obrazy Gienkowi i Andrzejowi. Pojawił się pomysł, aby wystawić portrety na aukcję WOŚP. - Ucieszyli się i od razu wspólnie postanowiliśmy, że przekażemy na licytacje. I obecnie trwają dwie licytacje portretów: Andrzeja i Gienka. Które potrwają do 10 lutego do godz. 18 - dodaje pani Anna. Licytować można w tym miejscu: portret Andrzeja, portret Gienka.

Rysunki zostały wykonane ołówkiem. Oba mają wymiary 41,5 cm x 29,5 cm. W tej chwili cena za każdy z portretów wynosi 135 złotych. Gienek i Andrzej z Plutycz to jedni z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów serialu dokumentalnego Rolnicy. Podlasie, emitowanego na antenie Fokus TV. Program pokazuje codzienne życie rolników z północno-wschodniej Polski, a duet ojca i syna z niewielkiej miejscowości Plutycze zdobył dużą popularność dzięki swojej autentyczności, prostemu podejściu do pracy i charakterystycznym rozmowom, które widzowie chętnie komentują w internecie. Ich gospodarstwo i rodzinne relacje stały się jednym z symboli tej produkcji.

Rolnicy. Podlasie. Wielkie jajo i wielki problem. Co zrobią Gienek i Andrzej? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.