Wszystkich Świętych 2024. Modlitwy za zmarłych. Jak modlić się przy grobach?

Niemcy odsyłają cudzoziemców do Polski. Straż Graniczna podała liczby. Osób tej narodowości jest najwięcej

Syryjka przez 6 lat mieszkała w Białymstoku. Oto, co sądzi o stolicy Podlasia. "Szczerze mówiąc..."

Koniec października i początek listopada to okres, w którym Polacy odwiedzają na cmentarzach groby swoich bliskich zmarłych. Przed nami pełne zadumy Święto Wszystkich Świętych (1 listopada) oraz Dzień Zaduszny (2 listopada). Tłumy na cmentarzach, wszechobecne stoiska ze zniczami i kwiatami, natężony ruch samochodów. Będzie gwarno i chaotycznie. Nie możemy pozwolić, aby sprawy przyziemne przysłoniły to, co jest w tym wszystkim najważniejsze, czyli pamięć o zmarłych.

Modlitwa za zmarłych

Stojąc nad grobem zmarłego pamiętajmy, aby zmówić za niego szczerą modlitwę. Katolicy najczęściej powtarzają w takich momentach tradycyjne: "Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym Amen". Można też pomodlić się za zmarłego własnymi słowami. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby pomodlić się w intencji zmarłego odmawiając np. Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec. Poniżej prezentujemy kilka modlitw, które znaleźliśmy na stronie misyjne.pl

Modlitwa za zmarłych rodziców

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami moich rodziców i odpuść im grzechy. Pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłą...

Prosimy Cię, Panie, zmiłuj się w swojej ojcowskiej dobroci nad duszą Twojej służebnicy ... , i wyzwolonej od skażenia śmierci przywróć udział w wiecznym zbawieniu. Prosimy Cię, Panie, niech nasza modlitwa uprosi u Twojej dobroci oczyszczenie ze wszystkich win dla duszy Twojej służebnicy N., aby osiągnęła Twoje wiekuiste miłosierdzie. Prosimy Cię, Panie, aby dusza służebnicy Twojej N. osiągnęła udział w świętości wiekuistej, której zadatek otrzymała w Sakramencie wiecznego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Czytaj też: Znicze na Wszystkich Świętych 2024. Każdy kolor coś symbolizuje. Co oznaczają poszczególne barwy?

Modlitwa za zmarłego...

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do Twego miłosierdzia i umieść w krainie pokoju i światłości duszę Twojego sługi ... , której kazałeś odejść z tego świata, oraz włącz ją do społeczności Twoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa wyjednała zbawienie duszy Twojego sługi N., za którym pokornie błagamy. Prosimy Cię, Panie, uwolnij od więzów grzechu duszę Twojego sługi N., aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania wśród Twoich świętych i wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wszystkich Świętych. Jak modlić się przy grobie? Modlitwa za zmarłych

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.