Mrugasz światłami, ostrzegając przed policją? Takie są kary!

Miganie światłami zakazane. Policjanci mogą wlepić mandat kierowcom, którzy ostrzegają przed kontrolami na drodze

Czy zdarza Ci się migać światłami do innych kierowców, kiedy miniesz patrol drogówki? A może sam nie raz zwalniasz, widząc takie powszechnie znane znaki? Jedni są zwolennikami tego ostrzegania, inni przeciwnikami, ale jedno jest pewne - za miganie można dostać mandat i punkty karne. Przypomnieli o tym właśnie policjanci z miejscowości Sejny w województwie podlaskim. Jak piszą na swojej stronie internetowej, przeprowadzili niedawno akcję "Prędkość i wyprzedzanie", podczas której łapali kierowców ostrzegających w charakterystyczny sposób przed policyjną kontrolą i ukarali mandatem pięciu kierujących.

200 złotych mandatu i 4 punkty karne za miganie światłami

Jakie mandaty grożą za ostrzeganie innych kierowców przed policją przy pomocy migania światłami? "Funkcjonariusze skontrolowali kilkunastu kierowców, a 5 "za mruganie" światłami ukarali mandatami karnymi w wysokości 200 złotych oraz 4 punktami" - czytamy na stronie podlaskich policjantów. "Ostrzeganie innych kierowców przed policyjną kontrolą drogową to niewłaściwa postawa. Nie jest działaniem prewencyjnym, ponieważ pirat może zwolnić tylko na chwilę, a jak wiemy zbył duża prędkość jest główną przyczyną wypadków drogowych, w tym tych śmiertelnych" - argumentują. I przypominają zasady związane ze światłami samochodowymi:

"Przypominamy, że:

Kierowcy muszą jeździć na światłach mijania przez całą dobę – niezależnie od pogody i pory roku 24/7.Za jazdę bez nich grozi mandat 100 zł i 2 punkty.Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami również może skończyć się mandatem"

