Mrugasz światłami, ostrzegając przed policją? Takie są kary!

2025-10-24

Migasz światłami do innych kierowców, kiedy mijasz patrol drogówki z "suszarką" i chcesz ostrzec innych przed kontrolą? Uważaj, bo chociaż w praktyce rzadko się to zdarza, możesz zapłacić za takie zachowanie mandat i dostać punkty karne. Policjanci traktują takie zachowanie jako używanie świateł niezgodnie z przeznaczeniem i mają na to paragraf. Ostatnio ukarano za to kierujących na Podlasiu. Jakie mandaty dostali?

Czy zdarza Ci się migać światłami do innych kierowców, kiedy miniesz patrol drogówki? A może sam nie raz zwalniasz, widząc takie powszechnie znane znaki? Jedni są zwolennikami tego ostrzegania, inni przeciwnikami, ale jedno jest pewne - za miganie można dostać mandat i punkty karne. Przypomnieli o tym właśnie policjanci z miejscowości Sejny w województwie podlaskim. Jak piszą na swojej stronie internetowej, przeprowadzili niedawno akcję "Prędkość i wyprzedzanie", podczas której łapali kierowców ostrzegających w charakterystyczny sposób przed policyjną kontrolą i ukarali mandatem pięciu kierujących.

200 złotych mandatu i 4 punkty karne za miganie światłami

Jakie mandaty grożą za ostrzeganie innych kierowców przed policją przy pomocy migania światłami? "Funkcjonariusze skontrolowali kilkunastu kierowców, a 5 "za mruganie" światłami ukarali mandatami karnymi w wysokości 200 złotych oraz 4 punktami" - czytamy na stronie podlaskich policjantów. "Ostrzeganie innych kierowców przed policyjną kontrolą drogową to niewłaściwa postawa. Nie jest działaniem prewencyjnym, ponieważ pirat może zwolnić tylko na chwilę, a jak wiemy zbył duża prędkość jest główną przyczyną wypadków drogowych, w tym tych śmiertelnych" - argumentują. I przypominają zasady związane ze światłami samochodowymi:

"Przypominamy, że:

Kierowcy muszą jeździć na światłach mijania przez całą dobę – niezależnie od pogody i pory roku 24/7.Za jazdę bez nich grozi mandat 100 zł i 2 punkty.Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami również może skończyć się mandatem"

