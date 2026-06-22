Na Alei Piłsudskiego w Białymstoku rusza budowa sygnalizacji

Paweł Jakubowski
2026-06-22 11:10

Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo na trasie o dużym natężeniu ruchu. Sygnalizacja powstanie na Piłsudskiego w rejonie ul. Kościelnej.

Aleja Piłsudskiego w Białymstoku z widocznymi samochodami w ruchu, zielenią po bokach i znakiem przejścia dla pieszych. Zdjęcie ilustruje planowaną budowę sygnalizacji świetlnej, która poprawi bezpieczeństwo na trasie, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: google maps/ Materiały prasowe

Prace zaplanowano od 22.06.2026 r. – 29.06.2026 r. W związku z inwestycją mogą wystąpić utrudnienia w ruchu przez zawężenie jezdni.

Planowane etapy prowadzenia prac:

Etap 1 (22.06.2026 r.):

•      miejscowe wyłączenie z ruchu buspasa w kierunku od Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy do ulicy Henryka Sienkiewicza.

Etap 2 (23.06.2026 r.):

•      miejscowe wyłączenie z ruchu buspasa w kierunku od ulicy Henryka Sienkiewicza do Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy.

Etap 3 (24.06.2026 r.):

•      miejscowe wyłączenie z ruchu buspasa w kierunku od Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy do ulicy Henryka Sienkiewicza.

Etap 4 (25.06.2026 r.):

•      miejscowe wyłączenie lewych pasów ruchu, w obu kierunkach.

Etap 5 (26.06.2026 r.):

•      miejscowe wyłączenie środkowych pasów ruchu, w obu kierunkach.

Etap 6 (29.06.2026 r.):

•      miejscowe wyłączenie z ruchu buspasa w kierunku od Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy do ul. Henryka Sienkiewicza.

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