Na Alei Piłsudskiego w Białymstoku rusza budowa sygnalizacji

Prace zaplanowano od 22.06.2026 r. – 29.06.2026 r. W związku z inwestycją mogą wystąpić utrudnienia w ruchu przez zawężenie jezdni.

Planowane etapy prowadzenia prac:

Etap 1 (22.06.2026 r.):

• miejscowe wyłączenie z ruchu buspasa w kierunku od Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy do ulicy Henryka Sienkiewicza.

Etap 2 (23.06.2026 r.):

• miejscowe wyłączenie z ruchu buspasa w kierunku od ulicy Henryka Sienkiewicza do Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy.

Etap 3 (24.06.2026 r.):

• miejscowe wyłączenie z ruchu buspasa w kierunku od Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy do ulicy Henryka Sienkiewicza.

Etap 4 (25.06.2026 r.):

• miejscowe wyłączenie lewych pasów ruchu, w obu kierunkach.

Etap 5 (26.06.2026 r.):

• miejscowe wyłączenie środkowych pasów ruchu, w obu kierunkach.

Etap 6 (29.06.2026 r.):

• miejscowe wyłączenie z ruchu buspasa w kierunku od Placu dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy do ul. Henryka Sienkiewicza.