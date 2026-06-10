Auto wypadło z drogi i dachowało. Zginął młody kierowca

Do wypadku doszło 9 czerwca około godz. 18.

Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Danie Dąb w powiecie zambrowskim.

Audi wypadło z drogi na łuku i dachowało.

Zginął 19-letni kierowca.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło na numer alarmowy około godziny 18. Do wypadku doszło na drodze gminnej w miejscowości Danie Dąb. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Audi stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi. Samochód wypadł z jezdni, a następnie dachował.

– Droga gminna m. Danie Dąb, wstępne ustalenia wskazują, że najprawdopodobniej z powodu nadmiernej prędkości kierowca Audi na łuku wypadł z drogi i dachował, niestety jego życia nie udało się uratować – informuje młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

W wyniku odniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniósł 19-letni kierowca Audi. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tragedii.

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