Najgłębsze jezioro w Polsce jest niewiarygodne! Mogłoby pochłonąć Statuy Wolności i Big Bena

Jezioro Hańcza to prawdziwa perła polskiej przyrody. Znajduje się na Suwalszczyźnie, w północno-wschodniej Polsce, na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. To właśnie tutaj, wśród pagórkowatych krajobrazów polodowcowych i licznych głazowisk, kryje się jezioro, które słynie nie tylko ze swojej głębokości, ale i niezwykłej przejrzystości wody.

Rekordowa głębokość jeziora Hańcza

Hańcza jest najgłębszym jeziorem w Polsce – w najgłębszym miejscu osiąga (według różnych danych) 108,5 metra. Natomiast średnia głębokość wynosi około 38,7 metra. To jednocześnie najgłębsze jezioro na Niżu Europejskim. Dla porównania:

Statua Wolności (Nowy Jork) ma 93 metry wysokości,

Big Ben (Londyn) ma 96 metrów wysokości,

Atomium (Bruksela) ma 102 metry wysokości

Czerwona Piramida w Egipcie ma 105 metrów wysokości (piramida Cheopsa z Hańczy troszkę by wystawała).

Jezioro Hańcza powstało w wyniku działalności lodowca, który pozostawił po sobie rynnę wypełnioną wodą. Jego powierzchnia wynosi około 311 hektarów, a długość blisko 4,5 km.

Raj dla nurków i przyrodników

Krystalicznie czysta woda sprawia, że jezioro jest szczególnie popularne wśród nurków. Pod taflą wody znajdują się strome podwodne ściany, liczne głazy narzutowe oraz bogate życie roślinne i rybne. Spotkać tu można m.in. sielawę, troć jeziorową, sieję czy miętusa.

Hańcza jest również siedliskiem rzadkich gatunków roślin wodnych i zwierząt. Wokół jeziora prowadzą szlaki piesze i rowerowe, dzięki czemu można je podziwiać także z lądu.

Jezioro z legendami

Z Hańczą wiąże się wiele lokalnych opowieści i legend. Według jednej z nich jezioro nie ma dna, a jego głębia prowadzi aż do samego morza. Choć to tylko ludowe wierzenie, jego mroczna aura wciąż fascynuje turystów i badaczy.

Dziś Jezioro Hańcza jest jednym z głównych punktów turystycznych Suwalszczyzny. Przyciąga miłośników sportów wodnych, nurkowania, wędkarzy, a także osoby szukające kontaktu z dziką, nieskażoną przyrodą. To doskonałe miejsce na wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku.

