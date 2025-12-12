Najgłębsze jezioro w Polsce. Można zanurzyć w nim wieżowiec

Jezioro Hańcza to najgłębsze jezioro w Polsce. Jego maksymalna głębokość wynosi około 108,5 metra, natomiast średnia głębokość to ok. 38–39 metrów. To wartości zdecydowanie wyróżniające Hańczę na tle innych polskich jezior, z których większość ma średnio zaledwie kilka metrów głębokości. Jezioro położone jest w województwie podlaskim, na Suwalszczyźnie – w jednym z najbardziej naturalnych i najmniej zurbanizowanych regionów kraju.

Hańcza znajduje się kilkanaście kilometrów na południe od Suwałk, na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Leży w głębokiej rynnie polodowcowej, otoczonej stromymi zboczami, co już na pierwszy rzut oka zdradza jej nietypową, jak na warunki nizinne, głębokość. Skąd tak duża głębokość? Jezioro ma pochodzenie polodowcowe. Lodowiec wyżłobił wąską, długą i bardzo głęboką rynnę, w której po ustąpieniu lądolodu zgromadziła się woda. Dno Hańczy jest silnie zróżnicowane, z progami i gwałtownymi spadkami.

Jedno z najczystszych i najzimniejszych jezior w Polsce

Hańcza uchodzi za jedno z najczystszych jezior w kraju. Woda charakteryzuje się dużą przejrzystością, co sprawia, że jezioro jest popularne wśród nurków. Jezioro Hańcza jest wykorzystywane do nurkowań technicznych i szkoleniowych i raczej rzadziej wybierane przez turystów szukających typowych plaż. Brak rozbudowanej infrastruktury masowej pozwolił zachować naturalny charakter akwenu i jego otoczenia.

Jak Hańcza wypada na tle innych jezior? Dla porównania Jezioro Drawsko ma maksymalną głębokość ok. 79 m i znacznie mniejszą średnią, a Jezioro Wigry osiąga ok. 73 m w najgłębszym miejscu. Pod względem głębokości – zarówno maksymalnej, jak i średniej – Hańcza pozostaje bezkonkurencyjna w Polsce.