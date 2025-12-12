W czwartek (11.12) wieczorem w Białymstoku doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Na skrzyżowaniu 1000-lecia Państwa Polskiego i Radzymińskiej radiowóz zderzył się z osobówką. - Kierowca pojazdu osobowego nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu pojazdowi policji, do szpitala trafiła funkcjonariuszka policji oraz osoba przewożona do izby wytrzeźwień - przekazała podkom. Malwina Trochimczuk z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Okoliczności zdarzenia ustalają policjanci.