Wypadek z udziałem radiowozu w Białymstoku. Dwie osoby trafiły do szpitala

Jacek Chlewicki
2025-12-12 7:24

W Białymstoku doszło do zderzenia radiowozu z samochodem osobowym. Do szpitala trafiła funkcjonariuszka policji oraz osoba przewożona do izby wytrzeźwień.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

W czwartek (11.12) wieczorem w Białymstoku doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Na skrzyżowaniu 1000-lecia Państwa Polskiego i Radzymińskiej radiowóz zderzył się z osobówką. - Kierowca pojazdu osobowego nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu pojazdowi policji, do szpitala trafiła funkcjonariuszka policji oraz osoba przewożona do izby wytrzeźwień - przekazała podkom. Malwina Trochimczuk z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Okoliczności zdarzenia ustalają policjanci.

Wypadek w Warszawie. Zderzenie radiowozu z audi
