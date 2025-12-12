Wyrok w sprawie molestowania uczennic w V LO w Białymstoku. Nauczyciel skazany

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-12 8:56

Sąd Rejonowy w Białymstoku skazał w czwartek (11.12) emerytowanego nauczyciela V LO w Białymstoku na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Mężczyzna był oskarżony m.in. o molestowanie kilku uczennic. Jednocześnie sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec dyrektora tej szkoły, któremu zarzucono zbagatelizowanie sygnałów dotyczących zachowania pedagoga. Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok w sprawie molestowania uczennic w V LO w Białymstoku. Nauczyciel skazany

i

Autor: jch
  • nauczyciel wychowania fizycznego został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata
  • zarzuty dotyczyły molestowania czterech uczennic w latach 2018–2023 oraz nękania jednej z nich
  • sąd orzekł trzyletni zakaz pracy z małoletnimi w jakiejkolwiek formie
  • wprowadzono zakaz kontaktu i zbliżania się do jednej z pokrzywdzonych
  • dyrektor liceum usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków
  • wobec dyrektora postępowanie warunkowo umorzono na rok próby
  • sąd nałożył na dyrektora obowiązek zapłaty 3 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym
  • wyrok nie jest prawomocny

Postępowanie toczyło się z wyłączeniem jawności ze względu na charakter sprawy oraz dobro osób pokrzywdzonych. Publicznie ogłoszona została jedynie sentencja wyroku. Uzasadnienie nie zostało ujawnione. Nie wiadomo także, jakie stanowisko w sprawie kar zajmowała prokuratura ani czy zamierza złożyć apelację.

Sprawa dotyczy V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe, po długim śledztwie, postawiła nauczycielowi wychowania fizycznego zarzuty nadużycia stosunku zależności i molestowania czterech uczennic w latach 2018–2023. W akcie oskarżenia znalazł się również zarzut nękania jednej z dziewcząt. W czasie trwania śledztwa nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim, a obecnie jest już na emeryturze.

Czytaj też: Przerwa świąteczna 2025. MEN wydało komunikat

Sąd wymierzył mu karę łączną roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Orzekł także trzyletni zakaz zajmowania stanowisk oraz wykonywania zawodów lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem i opieką nad małoletnimi. Dodatkowo wprowadzono trzyletni zakaz kontaktowania się z jedną z pokrzywdzonych oraz zbliżania się do niej bez jej zgody.

W sprawie odpowiadał również dyrektor liceum, któremu śledczy zarzucali niedopełnienie obowiązków. Sąd warunkowo umorzył wobec niego postępowanie na okres jednego roku próby.

W opisie czynu wskazano, że dyrektor – mimo informacji przekazanych przez wicedyrektora szkoły oraz wychowawcę jednej z klas o zachowaniu nauczyciela, polegającym m.in. na obejmowaniu, głaskaniu i przytulaniu uczennicy IV klasy – nie zawiadomił rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu naruszenia praw i dobra dziecka. Zdaniem sądu działał w ten sposób na szkodę interesu publicznego społeczności szkolnej oraz prywatnego interesu uczennicy.

Czytaj też: Tajemnicza śmierć 10-letniej Kingi. Szkoła żegna swoją uczennicę. "Nie umiera ten kto trwa w sercach"

Dodatkowo sąd orzekł wobec dyrektora świadczenie pieniężne w wysokości 3 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wiosną 2023 roku sytuacja w szkole została nagłośniona przez samych uczniów i uczennice liceum. Wówczas powstała m.in. petycja w formie listu otwartego do dyrekcji, w której domagano się realnej interwencji, odsunięcia nauczyciela od pracy oraz przeprowadzenia w klasach spotkań ze szkolnym psychologiem dotyczących problematyki przemocy seksualnej.

Białystok. Kierowca suzuki uciekał przed policją, bo się... przestraszył
Białystok SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIAŁYSTOK