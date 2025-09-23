Najgorsze miasto do życia na Podlasiu. AI nie miało wątpliwości

Hajnówka – niechlubny lider niechętnie wybieranych miast

W analizach dotyczących jakości życia, sytuacji na rynku pracy, dostępu do usług publicznych i perspektyw dla mieszkańców, Hajnówka wypada przeciętnie lub słabo - uważa sztuczna inteligencja. Choć miasto położone tuż przy Puszczy Białowieskiej ma ogromny potencjał turystyczny, w rzeczywistości zmaga się z wieloma problemami:

Wysoki odpływ młodych mieszkańców – wielu wyjeżdża do Białegostoku lub dalej, szukając pracy i lepszych warunków do życia.

Niskie zarobki i mało miejsc pracy – lokalny rynek pracy jest ograniczony, a perspektywy zawodowe niewielkie.

Starzejące się społeczeństwo – problemem jest demografia, która wpływa na rozwój usług i dynamikę społeczną.

Brak inwestycji zewnętrznych – Hajnówka rzadko pojawia się w planach inwestorów, co dodatkowo osłabia lokalną gospodarkę.

Problemy komunikacyjne – połączenia z większymi miastami są ograniczone, co utrudnia codzienne dojazdy do pracy czy nauki.

Hajnówka – piękna, ale problematyczna?

Nie oznacza to jednak, że Hajnówka nie ma żadnych zalet. Miasto oferuje bliskość natury, unikalne tradycje, spokój i niski poziom przestępczości. To ważne atuty, które doceniają osoby starsze i ci, którzy szukają ucieczki od zgiełku dużych aglomeracji. Jednak z punktu widzenia młodych ludzi i rodzin z dziećmi, Hajnówka coraz częściej przegrywa z bardziej rozwiniętymi ośrodkami regionu.

Warto podkreślić, że "najgorsze miasto do życia" nie oznacza miejsca złego czy niebezpiecznego. To raczej zestawienie czynników, które wpływają na codzienne funkcjonowanie mieszkańców – od ekonomii po infrastrukturę. Hajnówka może być idealnym miejscem dla określonej grupy osób, ale obiektywnie ma dziś wiele do nadrobienia.

