Najlepsze filmy świąteczne według AI. Te przeboje rządzą w Boże Narodzenie. Na liście polski hit

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu osób czas, w którym telewizor gra niemal bez przerwy. Wśród zapachów choinki i potraw wigilijnych niezmiennie wracają te same, sprawdzone tytuły. Sztuczna inteligencja przeanalizowała popularność filmów, ich obecność w ramówkach oraz to, jak często są wybierane przez widzów w okresie świątecznym. Efekt? Lista 10 produkcji — zarówno polskich, jak i amerykańskich — które od lat budują bożonarodzeniowy klimat.

Na szczycie zestawienia dominują filmy, które dla wielu widzów są niemal obowiązkowe. Niezależnie od tego, ile razy były już oglądane, co roku wracają na ekrany. Zaczynamy jednak od miejsca dziesiątego...

10. „Ekspres polarny”

Animowany film opowiadający historię chłopca, który w wigilijną noc wyrusza niezwykłym pociągiem na biegun północny. Produkcja od lat regularnie pojawia się w świątecznych ramówkach i jest chętnie wybierana przez rodziny z dziećmi. Film buduje klasyczny bożonarodzeniowy klimat, koncentrując się na wierze w magię świąt i dziecięcej wyobraźni.

9. „Opowieść wigilijna”

Klasyczna historia Charlesa Dickensa, regularnie adaptowana i emitowana w okresie świąt. Motyw przemiany i refleksji idealnie pasuje do tego czasu.

8. „W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju”

Kultowa komedia świąteczna z serii o rodzinie Griswoldów. Film opowiada o próbach zorganizowania „idealnych” świąt, które — zgodnie z tradycją — kończą się pasmem niekontrolowanych wydarzeń. Produkcja od lat jest stałym elementem świątecznych ramówek i należy do najczęściej powtarzanych komedii bożonarodzeniowych.

7. „Listy do M.”

Najczęściej wskazywany polski film świąteczny. Kilka historii, Warszawa w grudniu i motyw świątecznych listów sprawiły, że produkcja doczekała się kolejnych części.

Czytaj też: Wybrano idealne imię dla psa. W Polsce nosi je też setki kobiet

6. „Grinch: Świąt nie będzie”

Animacja idealna dla dzieci, ale z czytelnym przesłaniem także dla dorosłych. Historia pokazuje, że święta to coś więcej niż prezenty.

5. „Cud na 34. ulicy”

Opowieść o wierze w świętego Mikołaja i magii świąt, która od lat przyciąga przed ekrany kolejne pokolenia widzów.

4. „To właśnie miłość”

Kilka przeplatających się historii miłosnych, których finał przypada na Boże Narodzenie. Film chętnie wybierany zarówno przez pary, jak i całe rodziny.

3. „Szklana pułapka”

Choć to kino akcji, dla wielu widzów to jeden z najbardziej „świątecznych” filmów. Akcja rozgrywa się w Wigilię, a film od lat ma status kultowego.

2. „To wspaniałe życie”

Czarno-biały klasyk, który przypomina o wartości relacji, empatii i sensie życia. Film regularnie wraca do ramówek w okresie świątecznym.

Czytaj też: Nie "Kiler", nie "Miś". AI wybrało polską komedię wszech czasów

1. „Kevin sam w domu”

Absolutny numer jeden świątecznych seansów. Historia chłopca, który zostaje sam w domu podczas świąt, stała się symbolem Bożego Narodzenia w polskich domach.

Choć gusta widzów są różne, świąteczne klasyki łączy jedno — są oglądane niezależnie od wieku i znajomości fabuły. To właśnie te filmy najczęściej towarzyszą rodzinom podczas przygotowań do świąt, wieczornych seansów i wolnych dni między Wigilią a Nowym Rokiem.