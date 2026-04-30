Białystok: prognoza pogody na 1-3 maja

Mieszkańcy Białegostoku mogą liczyć na pogodny, majowy weekend. Choć zacznie się on od niższych temperatur i sporego zachmurzenia, to sobota i niedziela przyniosą znaczną poprawę aury. Zrobi się wyraźnie cieplej, a na niebie zagości słońce. Termometry przez cały weekend będą pokazywać wartości dodatnie, a dzienna temperatura wzrośnie od kilkunastu do ponad dwudziestu stopni.

Początek weekendu, 1 maja, w Białymstoku upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Mimo chmur, nie powinno padać. To będzie najchłodniejszy dzień tego weekendu, choć wciąż z przyjemną, wiosenną temperaturą. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 17 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 6 stopni. Powieje lekki wiatr, którego prędkość nie przekroczy 3 m/s.

Sobota ze słońcem i wyższą temperaturą

Już w sobotę, 2 maja, pogoda w Białymstoku znacznie się poprawi. Po pochmurnym piątku, sobota przyniesie przełom w pogodzie. Na niebie pojawi się zdecydowanie więcej słońca, a zachmurzenie będzie niewielkie. To przełoży się na wyraźny wzrost temperatury, która w ciągu dnia może sięgnąć nawet 21 stopni. Noc będzie nieco cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 7 stopni. Wiatr utrzyma swoją prędkość około 3 m/s.

Słoneczna i najcieplejsza niedziela

Niedziela, 3 maja, zapowiada się jako najcieplejszy i najbardziej słoneczny dzień weekendu w Białymstoku. Niebo będzie bezchmurne, co pozwoli w pełni cieszyć się wiosenną aurą. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 22 stopni Celsjusza. Noc z niedzieli na poniedziałek także będzie cieplejsza, z temperaturą minimalną w okolicach 9 stopni. Wiatr może być nieco bardziej odczuwalny, a jego prędkość wzrośnie do około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Białymstoku?

Poprawiająca się z dnia na dzień pogoda będzie sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu. Piątkowe popołudnie, mimo chmur, nada się na spokojny spacer. Prawdziwie wiosenna aura nadejdzie jednak w sobotę i niedzielę. Słoneczna i ciepła pogoda stworzy idealne warunki do dłuższego wypoczynku w parkach, wycieczek rowerowych czy spotkań z bliskimi w plenerze. Brak deszczu przez cały weekend zachęca do planowania czasu na zewnątrz.

Dane pogodowe: OpenWeather