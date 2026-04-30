49-latek oskarżony o posiadanie pornografii dziecięcej i napaść na policjantów

To zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych – poinformowała Prokuratura Okręgowa w Białymstoku, kierując do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

W listopadzie 2025 r. policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) przeprowadzali na polecenie prokuratury przeszukanie w mieszkaniu mężczyzny, który był podejrzewany o posiadanie pornografii z udziałem małoletnich.

Jak informowało wówczas CBZC, w pewnym momencie – nagle i bez ostrzeżenia – 49-letni mężczyzna oddał kilka strzałów z karabinka pneumatycznego w kierunku funkcjonariuszy. Dwóch zostało rannych, ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, ale obrażenia wymagały dłuższego leczenia. Jeden miał rany (śrut przeszedł na wylot) na ramieniu, drugi otwartą ranę uda.

Napastnik został obezwładniony i zatrzymany, decyzją sądu trafił wtedy do aresztu. W miejscu jego zamieszkania funkcjonariusze znaleźli m.in. wiatrówki różnego typu, kuszę i łuk.

Prokuratura postawiła 49-latkowi zarzuty związane zarówno z posiadaniem i rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej (w zarzutach jest mowa o okresie od grudnia 2023 do listopada 2025 roku), jak i z napaścią. Mężczyzna odpowie też za nielegalne posiadanie broni.

Przy zbiegu tych zarzutów grozi mu do 15 lat więzienia (najpoważniejszy dotyczy pornografii dziecięcej). Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Termin rozpoczęcia procesu nie jest jeszcze znany.