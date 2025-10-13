W zestawieniu uwzględniono wyłącznie liczbę ludności w granicach administracyjnych miast. Nie brano pod uwagę aglomeracji czy obszarów metropolitalnych. Dane opierają się na statystykach GUS oraz na zestawieniach ze strony Polska w liczbach.

Top 10 największych miast w Polsce w 2025 roku

Warszawa – około 1 862 000 mieszkańców

– około 1 862 000 mieszkańców Kraków – około 801 000 mieszkańców

– około 801 000 mieszkańców Wrocław – około 673 000 mieszkańców

– około 673 000 mieszkańców Łódź – około 671 000 mieszkańców

– około 671 000 mieszkańców Poznań – około 547 000 mieszkańców

Gdańsk – około 486 000 mieszkańców

Szczecin – około 396 000 mieszkańców

Lublin – około 339 000 mieszkańców

Bydgoszcz – około 337 000 mieszkańców

Białystok – około 292 600 mieszkańców

Dane zostały zaokrąglone i mogą się nieznacznie różnić w zależności od źródła.

Warszawa niekwestionowanym liderem

Stolica Polski pozostaje zdecydowanie największym miastem kraju. Warszawa liczy obecnie blisko dwa miliony mieszkańców, co daje jej wyraźną przewagę nad resztą ośrodków. To właśnie tutaj koncentrują się najważniejsze instytucje państwowe, biznes i inwestycje zagraniczne, co sprzyja dalszemu rozwojowi.

W czołówce Kraków, Wrocław i Łódź

Drugie miejsce w rankingu zajmuje Kraków, który przekroczył granicę 800 tysięcy mieszkańców. Trzecia i czwarta pozycja to Wrocław oraz Łódź – miasta bardzo zbliżone liczebnie, z wynikiem około 670 tysięcy osób. To one razem z Krakowem tworzą grupę największych metropolii poza stolicą.

Choć duże miasta wciąż przyciągają mieszkańców, mniejsze ośrodki borykają się z problemem depopulacji. Migracja młodych ludzi do największych metropolii oraz za granicę sprawia, że liczba ludności w wielu miastach średniej wielkości spada. To z kolei rodzi wyzwania związane z rozwojem lokalnej gospodarki i zapewnieniem odpowiedniego poziomu usług publicznych.

Ranking największych miast Polski w 2025 roku nie przynosi zaskoczeń – Warszawa pozostaje poza konkurencją, a tuż za nią plasują się Kraków, Wrocław i Łódź. Dane pokazują wyraźnie, że procesy urbanizacyjne w Polsce wciąż koncentrują się wokół największych ośrodków, które pełnią kluczową rolę w rozwoju kraju.

