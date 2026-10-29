Oto największy park narodowy w Polsce. Jego rozmiary robią wrażenie

Chodzi o powołany do życia w 1993 roku Biebrzański Park Narodowy, który jest największym z 23 tego typu obszarów chronionych w naszym kraju. Jego terytorium liczy dokładnie 59 223 hektary, co przekłada się na przeszło 592 kilometry kwadratowe powierzchni. Zestawiając te dane ze stolicą, Warszawa rozciąga się na obszarze zaledwie około 517 kilometrów kwadratowych.

Biebrzański Park Narodowy to ostoja łosi i rzadkich gatunków ptaków

Głównym walorem tego miejsca są Bagna Biebrzańskie, zaliczane do grona najbardziej wartościowych obszarów torfowiskowych na Starym Kontynencie. Idealne środowisko do życia dla dzikiej fauny zapewniają tam rozległe tereny podmokłe, łąki oraz rozlewiska tworzone przez rzekę Biebrzę.

Obszar ten stanowi jeden z kluczowych punktów występowania łosi na terenie naszego kraju, a oprócz nich żyją tam także wilki, wydry oraz bobry. Ponadto dolina Biebrzy to prawdziwy raj dla obserwatorów ptaków, gdyż naliczono tam niemal 300 gatunków, wśród których nie brakuje okazów rzadkich oraz zagrożonych wyginięciem.

Atrakcje w Biebrzańskim Parku Narodowym. Co warto zobaczyć na Podlasiu?

Teren Biebrzańskiego Parku Narodowego zachwyca widokami, które największe wrażenie robią wiosną podczas rozległych wylewów rzeki Biebrzy. Odwiedzający to miejsce mają do dyspozycji szlaki kajakowe, trasy spacerowe, ścieżki edukacyjne i specjalne wieże do obserwacji.

Wśród najpopularniejszych punktów wyróżnia się Carska Droga, którą określa się potocznie mianem Łosiostrady. Duże zainteresowanie wzbudza również poprowadzona przez rozległe mokradła drewniana kładka Długa Luka. Pozwala ona na podziwianie z bliska unikalnej przyrody, dzięki której Podlasie uchodzi za jeden z najbardziej wyjątkowych zakątków kraju.

Zdjęcia ukazujące pożar na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

To miasteczko płonie niemal bez przerwy od 60 lat. Pożaru nikt nie potrafi ugasić