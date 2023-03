Niebezpieczna sytuacja przy granicy. Straż Graniczna pokazała nagranie

Straż Graniczna zwraca uwagę, że od dłuższego czasu takie incydenty nie zdarzały się. W internecie pojawił się krótki film ze zdarzenia, które miało miejsce w miniony poniedziałek. - Patrole polskich służb zostały zaatakowane przez grupę mężczyzn znajdujących się po stronie białoruskiej. Cudzoziemcy byli niezadowoleni, że polska granica jest ochraniana. Rzucali kamieniami i gałęziami. W strefie przy granicy znaleźli się za zgodą służb białoruskich - podała Straż Graniczna we wtorek na Twitterze.

Do incydentu doszło w poniedziałek ok. 7 rano na odcinku granicy z Białorusią, za której ochronę odpowiada placówka w Dubiczach Cerkiewnych (woj. podlaskie). Nikt nie doznał obrażeń. - Cudzoziemcy znaleźli się w specjalnej strefie przy granicy dzięki nieustającemu zaangażowaniu służb białoruskich w proceder nielegalnej migracji - podkreśla polska Straż Graniczna.

Czytaj też: Na Podlasiu znaleziono kolejne zwłoki. Prawdopodobnie to 23-letni mężczyzna

Minionej doby odnotowano 89 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. 12 spośród tych osób podchodziło pod stalową zaporę, ale ostatecznie wycofały się, widząc polskie patrole. Dziewięciu migrantów przeprawiło się do Polski przez rzekę Istoczanka. Od początku marca SG odnotowała ponad 2,1 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej. W lutym było to ok. 1,5 tys. prób, w styczniu ponad 1,4 tys.

#zgranicyWczoraj na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne patrole służb🇵🇱zostały zaatakowane przez grupę mężczyzn znajdujących się po stronie🇧🇾Cudzoziemcy byli niezadowoleni, że granica🇵🇱jest ochraniana. Rzucali kamieniami i gałęziami.W strefie przy granicy znaleźli się za zgodą służb🇧🇾. pic.twitter.com/jNdLuHlKR8— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 28, 2023

Sonda Czy zapora na granicy z Białorusią spełnia swoje zadanie? Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć