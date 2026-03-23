Wielkanoc 2026 roku. Mniej jedzenia, mniej gości. Tak Polacy planują tegoroczne święta

Tegoroczna Wielkanoc zbliża się ogromnymi krokami, dlatego w licznych gospodarstwach domowych ruszyły już pierwsze świąteczne przygotowania. Zazwyczaj jest to doskonała okazja do spotkań z rodziną, podtrzymywania dawnych obyczajów oraz biesiadowania. Obecnie jednak widać wyraźny trend, w którym obywatele podchodzą do tych wiosennych dni ze znacznie większą rezerwą finansową. Z najnowszego raportu Barometru Providenta wynika, że blisko jedna piąta badanych zamierza wydać na tegoroczne święta mniej pieniędzy niż przed rokiem. Jednocześnie prawie połowa ankietowanych zapowiada utrzymanie swoich wydatków na niezmienionym poziomie.

Wydatki na Wielkanoc 2026. Konkretne kwoty i przedziały w budżecie

Szczegółowe dane zebrane przez ankieterów rysują bardzo konkretny obraz naszych portfeli w okresie wiosennym. Z zaprezentowanego raportu wynika między innymi, że:

dokładnie 20,4 procent obywateli stanowczo zredukuje koszty organizacji świąt,

niecałe 46 procent ankietowanych planuje wydać kwotę zbliżoną do ubiegłorocznej,

zaledwie 5,8 procent respondentów bierze pod uwagę wyciągnięcie z portfela większej sumy.

Większość ankietowanych celuje w umiarkowane koszty, a największa grupa wskazuje konkretne ramy finansowe dla swoich przygotowań. Precyzyjne wyliczenia pokazują następujący rozkład planowanych budżetów:

od 201 do 450 złotych zamierza wydać 21,6 procent ankietowanych,

budżet w granicach 451–600 złotych deklaruje równe 21 procent badanych.

Warto zwrócić uwagę na mocno zauważalne różnice pokoleniowe w podejściu do zawartości portfela. Najmłodsza grupa respondentów, w wieku od 18 do 34 lat, zdecydowanie najczęściej zakłada wyjątkowo skromny budżet, nieprzekraczający 200 złotych. Na przeciwległym biegunie znajdują się natomiast seniorzy powyżej 65. roku życia, którzy znacznie częściej są gotowi ponieść koszty przekraczające próg 1500 złotych.

Sposoby na oszczędności wielkanocne. Zmiana stylu świętowania Polaków

Osoby deklarujące cięcia w domowym budżecie mają przygotowane jasne strategie, które pozwolą im zapanować nad świątecznymi rachunkami. Głównym założeniem jest gruntowna modyfikacja dotychczasowego sposobu celebrowania tych wiosennych dni.

Najważniejsze powody oraz planowane przez ankietowanych kroki prezentują się następująco:

34 procent badanych zamierza kategorycznie unikać wyrzucania jedzenia,

30,8 procent stawia na zdecydowanie skromniejszy i mniej nastawiony na konsumpcję wymiar świąt,

26 procent będzie aktywnie poszukiwać sklepowych obniżek cen,

24,4 procent ankietowanych poważnie bierze pod uwagę ugoszczenie w swoich domach mniejszej liczby bliskich.

Zauważalne modyfikacje obejmują również kwestie związane z codziennym funkcjonowaniem oraz dbaniem o własny organizm:

15,2 procent respondentów chce zrezygnować z obciążających żołądek dań,

13,8 procent zapowiada wzmożony ruch na świeżym powietrzu, w tym między innymi spacery,

równo 10 procent obywateli zamierza dostosować świąteczny jadłospis do swoich rygorów dietetycznych.

Z drugiej strony spora grupa uczestników ankiety nie łączy tych spraw ze sobą. Aż 43 procent respondentów wprost zaznaczyło, że parametry zdrowotne nie odgrywają absolutnie żadnej roli przy planowaniu wielkanocnego kalendarza.

Wielkanocne potrawy w 2026 roku. Na stołach wciąż króluje tradycja

Niezależnie od finansowych kalkulacji oraz zdrowotnych postanowień, obywatele naszego kraju niezmiennie hołdują dawnym zwyczajom kulinarnym. Świąteczne stoły ponownie będą uginać się pod ciężarem tradycyjnych smakołyków.

Wśród najbardziej obowiązkowych elementów jadłospisu respondenci wskazywali:

jajka, które pojawią się u 71 procent badanych,

tradycyjny żurek lub biały barszcz z wynikiem 61,8 procent,

białą kiełbasę, na którą stawia 50,7 procent ankietowanych.

Warto dodać, że wspomniany Barometr Providenta to regularnie powtarzane badanie monitorujące portfele i wybory obywateli. Ostatnia tura tego projektu została zrealizowana w lutym 2026 roku, przy użyciu metody CAWI, na reprezentatywnej grupie tysiąca pełnoletnich mieszkańców kraju.