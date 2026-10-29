Wszystkich Świętych w Białymstoku. Nowa organizacja ruchu i darmowe autobusy dla mieszkańców

Organizacja ruchu w Białymstoku na Wszystkich Świętych

Białostocki magistrat przedstawił zasady tymczasowej organizacji ruchu na nadchodzące dni. Nowe reguły mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo osób odwiedzających groby bliskich oraz usprawnić sam dojazd do poszczególnych nekropolii. Pierwsze utrudnienia dla zmotoryzowanych wejdą w życie w piątek, 30 października, natomiast największych zmian należy spodziewać się w niedzielę, 1 listopada.

W sam dzień Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada, na wybranych fragmentach ulic Raginisa, Kolbego, Wysockiego, Zgoda, Krzyżowej, Łącznikowej, Trawiastej i Bukszpanowej będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Kierowcy jadący ulicą Wysockiego w stronę centrum miasta skorzystają wyłącznie z lewej części jezdni. Ponadto na odcinkach ulic Wasilkowskiej, Wysockiego, Kolbego oraz Raginisa miasto wyznaczy specjalne pasy tylko dla autobusów.

Przez trzy dni, od 30 października do 1 listopada, na wielu drogach sąsiadujących z nekropoliami pojawi się zakaz zatrzymywania. Obejmie on między innymi ulice Plażową, Trawiastą, Suchowolca, Hallera, Antoniuk Fabryczny, Łącznikową, Krzyżową, Kolbego, Wysockiego oraz Raginisa. Urzędnicy ostrzegają, że auta zaparkowane w prawidłowo oznakowanych miejscach objętych zakazem zostaną odholowane na koszt właściciela w sytuacji, gdy będą zagrażać bezpieczeństwu lub blokować przejazd.

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Zamknięte ulice i parkingi przy cmentarzach w Białymstoku

W niedzielę, 1 listopada, dla standardowego ruchu kołowego całkowicie zamknięty zostanie odcinek ulicy św. Andrzeja Boboli prowadzący od ulicy Bacieczki bezpośrednio do cmentarza. Z zakazu tego wyłączono jednak mieszkańców wskazanych posesji, uprawnione taksówki, osoby z niepełnosprawnościami oraz autobusy komunikacji miejskiej.

Reorganizacja czeka również pieszych w rejonie Cmentarza Miejskiego przy ulicy Wysockiego. Służby zamkną tamtejsze przejście dla pieszych zlokalizowane naprzeciwko bramy głównej, przez co odwiedzający nekropolię będą musieli korzystać z pasów z sygnalizacją świetlną. Zmieni się także lokalizacja znajdującego się w pobliżu przystanku autobusowego.

Dla zmotoryzowanych przygotowano specjalne parkingi zlokalizowane przy cmentarzach, między innymi w rejonie ulic Plażowej, Suchowolca, Konstytucji 3 Maja, Błękitnej, Wysockiego oraz Kazimierza Wielkiego. Na miejscu nie zabraknie kopert przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Kierowcy muszą jednak pamiętać, że wjazd na parking przy ulicy Błękitnej będzie możliwy tylko od strony ulicy Andersa.

Białostocka Komunikacja Miejska na Wszystkich Świętych. Rozkład jazdy i darmowe przejazdy

Mieszkańcy wybierający się na groby bliskich zyskają do dyspozycji dodatkowe autobusy Białostockiej Komunikacji Miejskiej. W sobotę, 31 października, oraz w niedzielę, 1 listopada, na ulice miasta wyjedzie osiem linii specjalnych oznaczonych symbolami od C1 do C8, które będą kursować w godzinach 9–17 po trasach identycznych jak w roku ubiegłym.

Dodatkowo 1 listopada, w przedziale godzinowym od 9 do 18, każdy autobus linii 20 dojedzie bezpośrednio do przystanku Boboli/Cmentarz. Przez cały weekend zwiększona zostanie także częstotliwość kursowania linii 108, która zapewnia połączenie między centrum Białegostoku a cmentarzem miejskim zlokalizowanym w Karakulach.

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W sobotę, 31 października, standardowe linie autobusowe pojadą zgodnie z sobotnim rozkładem, a w każdym pojeździe, wliczając linie specjalne, konieczne będzie skasowanie biletu. Z kolei w niedzielę, 1 listopada, podróżowanie wszystkimi autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej będzie całkowicie darmowe, a regularne linie zrealizują kursy według rozkładu świątecznego.

Wprowadzona na 1 listopada nowa organizacja ruchu drogowego wymusi również korektę tras dla autobusów linii 3, 9 oraz 100. Dokładne wykazy objazdów, zmienionych przystanków i godzin odjazdów opublikowano na stronie internetowej Białostockiej Komunikacji Miejskiej.