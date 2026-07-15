Zaskakujące informacje w sprawie serialu Rolnicy. Podlasie. Oficjalny komunikat

W niedzielę o godzinie 20:00 widzowie mogli obejrzeć specjalny odcinek produkcji "Rolnicy. Podlasie", który zgromadził przed ekranami niespotykaną dotąd widownię. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, Fokus TV w czasie nadawania tego epizodu okazał się numerem jeden w Polsce. Stacja osiągnęła imponujące wyniki, notując 6,29 proc. udziału w grupie ogólnej (4+) oraz 6,99 proc. wśród widzów komercyjnych (16-59 lat).

Sukces ten przypisuje się innowacyjnej koncepcji tego wyjątkowego odcinka. Zespół popularnych rolników po raz pierwszy zebrał się w jednym miejscu, aby rozegrać towarzyskie spotkanie w piłkę nożną. Na murawie w Lubiejkach stanęły naprzeciw siebie ekipy PKS Plutycze i KS Podlasie. Mecz zakończył się bezapelacyjnym triumfem KS Podlasie z wynikiem 6:0. Producenci zaznaczają, że to wydarzenie obfitowało nie tylko w sportową rywalizację, ale też dostarczyło mnóstwo humorystycznych momentów, charakterystycznych dla tego formatu.

– Ten odcinek skazany był na sukces. Widzowie kochają „Rolników. Podlasie” i kochają futbol, szczególnie jak grają Polacy. Nasz mecz pełen był niesamowitych piłkarskich akcji i sportowych emocji, ale dostarczył też wiele przezabawnych sytuacji, które uwielbiają fani programu. Nic więc dziwnego, że jego oglądalność była wyższa niż większości rozgrywek tegorocznych Mistrzostw Świata – powiedział Radosław Sławiński, Dyrektor Kanałów Tematycznych Telewizji Polsat.

Radosław Sławiński zwrócił również uwagę, że o olbrzymim zainteresowaniu tym wydaniem świadczy ogromna liczba reakcji w internecie. Widzowie zostawili tysiące wpisów w portalach społecznościowych. W przesłanym komunikacie zacytowano jednego z fanów, który stwierdził jednoznacznie: „To był najlepszy mecz, jaki widziałem w życiu! Niech PZPN w końcu powoła Gienia na trenera reprezentacji!”.

Cykl "Rolnicy. Podlasie" to oryginalny projekt telewizji Fokus TV, który gości na antenie nieprzerwanie od 2019 roku. Format skupia się na ukazaniu codziennych realiów życia gospodarzy z regionu Podlasia, ich trudów pracy na roli, a także skomplikowanych relacji rodzinnych. Nowe perypetie bohaterów widzowie mogą śledzić podczas niedzielnych premier o godzinie 20:00.

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