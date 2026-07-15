Zdemolowali szkołę i narobili szkód za 20 tys. zł

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-15 18:36

Pięciu nastolatków w wieku od 14 do 17 lat odpowie za zniszczenie mienia w jednej ze szkół w powiecie grajewskim. Wandalizm spowodował straty oszacowane na około 20 tys. zł. Sprawców udało się ustalić jeszcze tego samego dnia dzięki zapisom z monitoringu.

Zniszczone schody i elewacja szkoły w powiecie grajewskim. O skutkach wandalizmu przeczytasz na SE Białystok.
Autor: KPP Grajewo/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w jednej ze szkół na terenie powiatu grajewskiego. O zniszczeniu mienia policję powiadomił pokrzywdzony, który oszacował wartość strat na około 20 tys. zł.

Jak ustalili funkcjonariusze, uszkodzone zostały między innymi elementy placu zabaw, elewacja budynku, rynna oraz okno, które zostało wybite. Całe zajście zarejestrowały kamery monitoringu.

Nagrania pozwoliły policjantom szybko wytypować osoby odpowiedzialne za zniszczenia. Jeszcze tego samego dnia mundurowi ustalili, że za wandalizmem stoi pięciu nastolatków w wieku od 14 do 17 lat.

Polecany artykuł:

Groza przy stoisku z truskawkami. 28-latek wyciągnął nóż

Najstarszy z podejrzanych, 17-latek, będzie odpowiadał na zasadach przewidzianych dla osób dorosłych. O losie czterech młodszych uczestników zdarzenia zdecyduje sąd rodzinny. Policjanci nadal ustalają zakres odpowiedzialności każdego z nastolatków.

Czytaj też: Tragiczny finał wyprzedzania. Nie żyje 19-letni kierowca BMW

Za przestępstwo zniszczenia mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Wandale w Bydgoszczy niszczą przystanki i ekrany akustyczne
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRAJEWO