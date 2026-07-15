Zdemolowali szkołę i narobili szkód za 20 tys. zł

Do zdarzenia doszło w jednej ze szkół na terenie powiatu grajewskiego. O zniszczeniu mienia policję powiadomił pokrzywdzony, który oszacował wartość strat na około 20 tys. zł.

Jak ustalili funkcjonariusze, uszkodzone zostały między innymi elementy placu zabaw, elewacja budynku, rynna oraz okno, które zostało wybite. Całe zajście zarejestrowały kamery monitoringu.

Nagrania pozwoliły policjantom szybko wytypować osoby odpowiedzialne za zniszczenia. Jeszcze tego samego dnia mundurowi ustalili, że za wandalizmem stoi pięciu nastolatków w wieku od 14 do 17 lat.

Najstarszy z podejrzanych, 17-latek, będzie odpowiadał na zasadach przewidzianych dla osób dorosłych. O losie czterech młodszych uczestników zdarzenia zdecyduje sąd rodzinny. Policjanci nadal ustalają zakres odpowiedzialności każdego z nastolatków.

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Za przestępstwo zniszczenia mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.